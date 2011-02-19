جزئیات جدید موتور جستجوگرملی/ مقایسه موتور جستجوی ملی با یاهو و گوگل

به گزارش خبرنگار مهر، اواخر مرداد ماه امسال رضا تقی پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از راه اندازی موتور جستجوگر ملی خبر داد و با بیان اینکه بسیاری از کشورها دارای موتور جستجوگر بومی هستند، اعلام کرد که ایران برای جوابگویی به نیازهای داخلی در نظر دارد موتور جستجوگر ملی راه اندازی کند، به همین منظور راه اندازی "موتور جستجوگر ملی" در برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور پیش بینی شده است.

در آن زمان مدیرکل تحقیق و توسعه شرکت فناوری اطلاعات ایران در تشریح آغاز به کار این پروژه به مهر گفت پیشنهاداتی در مورد نام این طرح ارائه شده که وزیر ارتباطات از عنوان "یا حق" برای نام این موتور جستجوگر یاد کرده است. البته این امر هنوز از سوی وزارت ارتباطات به صورت قطعی اعلام رسمی نشده است.

به گفته هادی ملک پرست موتورهای جستجوی بین الملل گوگل و یاهو در استفاده از نیاز داخلی و خارجی کاربران کاربرد دارد اما موتور جستجوگر ملی صرفا در مورد کاربران ایرانی داخل کشور و فقط برای ارائه خدمات دستگاههای دولتی و اجرایی به کار خواهد رفت.

بومی سازی موتور جستجوگر از چندین کانال

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در آخرین اظهار نظر در مورد وضعیت پروژه موتور جستجوگر ملی به مهر گفت: فاز مطالعاتی این پروژه ملی در سه کانال مجزا آغاز شده که در نهایت یک مدل به عنوان پایلوت برای آن اجرایی خواهد شد.



علی حکیم جوادی با تاکید براینکه روی چندین مدل موتور جستجو برای نهایی کردن این پروژه در حال تحقیق هستیم اضافه کرد: خوشبختانه بر روی یکی از این مدلها اقدامات خوبی انجام شده که در آینده نزدیک هم بخشی از آن آماده ارائه خواهد بود.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران افزود: بخش دیگری از این مدل آزمایشی نیز از طریق مرکز تحقیقات مخابرات ایران در حال کار است که امیدواریم هرچه سریعتر به مرحله عملیاتی برسد.

وی با تاکید بر اینکه پروژه های تحقیقاتی برای نهایی شدن نیازمند صرف زمان است خاطرنشان کرد: برای راه اندازی این پروژه ملی در حال کار روی چند مدل پیشنهادی هستیم که درصورت مواجه شدن مشکل یکی بتوان از مدل دیگراستفاده کرد در همین حال این روش می تواند رقابتی برای کارهای تحقیقاتی بومی ایجاد کند.

حکیم جوادی با اشاره به آغاز کار تحقیقاتی بر روی پروژه "ضد بدافزار بومی" که به موازات پروژه موتور جستجوگر در حال انجام است تصریح کرد: طی برنامه پنجم توسعه چندین پروژه به عنوان زیرساخت های شبکه ملی اطلاعات اجرایی خواهد شد که یکی از این پروژه ها موتور جستجوگر ملی است.

نامگذاری موتور جستجوگر " یاحق" نهایی نشده است

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید براینکه کار تحقیقاتی موتور جستجوگرملی آغاز شده به مهر گفت: نامگذاری عنوان "یاحق" بر روی آن هنوز نهایی نشده است و زمانی که این پروژه به مرحله عملیاتی برسد در مورد نام آن نیز تصمیم گیری نهایی می شود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا این موتور جستجوگر ملی می تواند مانند موتورهای جستجویی چون "یاهو" و "گوگل" عمل کند تاکید کرد: موفقیت یک موتور جستحو به مدل کسب و کاری - بیزنس مدل- که برایش تعریف می شود بستگی دارد. در جاهای مختلف دنیا رقابت زیادی بر روی موتورهای جستجوگر وجود دارد و دلیلش هم این است که موتورهای جستجو با برنامه ریزی و تدوین استراتژی شکل می گیرند و سرمایه گذاری بر روی آنها انجام می شود.

استفاده از موتور جستجوگر ملی بر بستر اینترنت پاک

حکیم جوادی با بیان اینکه باید برای موتور جستجوی ملی استراتژی تعریف شود به مهر گفت: تعریف مدل کسب و کار و سرمایه گذاری بر روی این پروژه باید به نحوی باشد که بتواند جایگزین موتورهای جستجوی فعلی باشد.

وی با تاکید بر لزوم تعریف بیزینس مدل برای موتور جستجوگر ملی پس از راه اندازی آن اضافه کرد: یک بخش عمده ای از این کار به کسانی برمی گردد که می خواهند برروی بستر این موتور جستجوگر خدمات دهند و این پروژه را پشتیبانی کنند.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با اشاره به کاربرد خط و زبان فارسی در فضای سایبر خاطرنشان کرد که جستجوهای مورد علاقه کاربران ایرانی بر این بستر به صورت بومی فراهم خواهد شد.

وی با اشاره به مدل های موفق موتور جستجوگر ملی در دنیا گفت: برای مثال کشور کره جنوبی با توجه به علاقه مندی مردمش به اطلاعات تمرکز جدی بر زبان در این بستر کرد و موفق شد.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اظهارات وزیر ارتباطات در مورد اجرای اینترنت پاک در کشور خاطرنشان کرد: در کشور ما هم با توجه به کاربرد خط و زبان فارسی و جستجوهای مورد علاقه مردم در فضای اینترنت سعی خواهد شد که این موتور جستجوگر در قالب اینترنت پاک که از سوی وزیر ارتباطات مطرح شده است راه اندازی شود.

چندی پیش وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه درصد بالایی از استفاده هایی که از اینترنت در کشور می شود استفاده های مناسب و درست است از اجرایی کردن ایده تفکیک اینترنت پاک و ناپاک در کشور خبر داد و به مهر گفت: برای کاربردی کردن فضای اینترنت پاک در کشور وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برنامه هایی مدنظر دارد.