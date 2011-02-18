نوبلیست ژاپنی نامزد دریافت بوکر آسیایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از PNA، نامزدهای نهایی جایزه ادبی بوکر آسیا که معتبرترین جایزه ادبی قاره کهن است، توسط هیئت علمی آن معرفی شدند.

در میان نویسندگان این کتاب‌‌ها نام "کنزابورو اوئه" نویسنده نامدار ژاپنی و برنده جایزه ادبی نوبل در سال 1994 هم دیده می‌شود. او با تازه‌ترین کتابش "بچه اشتباهی" نامزد دریافت بوکر آسیایی شده است.

به بچه‌ها شلیک کن، زندگی آرام و غنچه‌ها را خشک کن از دیگر آثار این نوبلیست ژاپنی است.

نام یک نویسنده ژاپنی دیگر هم در فهرست 6 نفره نامزدهای نهایی بوکر آسیایی به چشم می‌خورد؛ یوکو اوگاوا. این نویسنده معروف هم با کتاب "هتل آیریس" نامزد دریافت این جایزه شده است.

سه نویسنده هندی هم نامزدهای دریافت این جایزه هستند؛ یکی "مانو جوزف" با کتاب "مردان واقعی"، دیگری "مونیکا علی" با کتاب "کوچه سنگی" و آخری "تابیش خیر" با کتاب "بحثی درباره بدی‌ها".

"بی فئی یوو" نویسنده چینی نیز با کتاب "سه خواهر" دیگر نامزد کسب جایزه "من آسیا" است.

برنده جایزه ادبی "من آسیا" یا همان بوکر آسیایی ماه آینده میلادی در شهر هنگ کنگ معرفی می‌شود و 30 هزار دلار مبلغ این جایزه را دریافت خواهد کرد.

این جایزه سال 2007 بنیان گذاشته شد و تنها به نویسندگان آسیایی تعلق می‌گیرد و بخشی است از جایزه نامدار بوکر.