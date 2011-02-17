مرکز تعمیر ماشین آلات کشاورزی در البرز راه اندازی شد

علی منصور خاکی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: 250 میلیون تومان از خسارتهای سالانه بخش کشاورزی استان مربوط به فرسودگی تراکتورهاست.
وی افزود: در شهرستانهای استان البرز یکهزار و 400 دستگاه تراکتور وجود دارد ولی اکثر این تراکتورها فرسوده هستند و از نظر فنی قادر به انجام عمل خاکبرداری نیستند.
مدیر کل جهاد کشاورزی البرز بیان کرد: بر اساس تحقیقی که دانشجویان در سال 84 انجام دادهاند، 250 میلیون تومان از خسارتهای بخش کشاورزی استان البرز در سال مربوط به فرسودگی تراکتورهاست ولی برای سال جدید زراعی این خسارت 500 میلیون تومان تخمین زده میشود.
منصور خاکی خاطرنشان کرد: با تشکیل 20 شرکت فنی ماشینآلات کشاورزی در سال جاری در استان البرز و با تعمیر و نوسازی تراکتورها امیدواریم این خسارتها کاهش یابد.
وی در پایان گفت: مرکز تعمیر و نگهداری ماشینآلات کشاورزی که وابسته به کارخانه تراکتور سازی تبریز است نیز در استان البرز راهاندازی شده و از این پس بخش اعظم تعمیرات تراکتورها در این مرکز انجام خواهد شد.
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