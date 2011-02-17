درآمد بخش گردشگری گلستان 74 درصد رشد یافت

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، رضا غلامی عصر پنجشنبه در جلسه شورای حمل و نقل استان افزود: با راه اندازی هتلهای پنج ستاره، توسعه جذابیتها و حمل و نقل گلستان، این استان در بخش گردشگری سرآمد سایر استانها خواهد بود.

وی ز شورای حمل و نقل به عنوان محور زیربنایی استان یاد کرد و گفت: در عصری واقع شده ایم که اقتصاد حمل و نقل، بار، مسافر، درآمد ناخالص ملی و ارزش افزوده آنها باید مد نظر قرار گیرد.



معاون برنامه ریزی استاندار گلستان با بیان اینکه در حال حاضر مشکلی در توسعه حمل و نقل زمینی، هوایی، دریایی و ریلی استان وجود ندارد و فضای حمل و نقل استان برای جذب توریست مساعد است.



غلامی در جلسه شورای حمل و نقل استان که با حضور اعضای این شورا تشکیل شد، اظهارداشت: توانمندی بخش حمل و نقل زمینی، دریایی، ریلی و هوایی استان، فراوان است و ظرفیت این بخش می تواند به چندین برابر افزایش یابد.



وی ادامه داد: سطح کیفی راه های استان نیز نشان می دهد که این محورها توان جا به جایی مسافر و کالا را دارد و از این نظر به درجه اشباع نرسیده اند.



معاون برنامه ریزی استاندار گلستان گفت: حمل و نقل درون شهری و برون شهری استان نیز آماده افزایش دو تا سه برابری در بخش مسافر و کالاست.



غلامی افزود: در گذشته تصویر روشنی از وضعیت امروز و آینده بخش حمل و نقل استان وجود نداشت و برنامه ریزی مشخصی برای توسعه آنها دیده نشده بود.



وی در ادامه به برنامه ریزی اصولی برای ارزیابی میزان حجم بار، مسافر و زمان پیک آنها توسط شورای حمل و نقل استان تاکید کرد تا از طریق این برنامه ریزی بتوان اقدامات درخور این بخش انجام داد.



غلامی همچنین خواستار بازسازی مسیرراه آهن گرگان - گلوگاه شد و گفت: بهره برداری از سه هتل پنج ستاره استان در سال آینده، مسافر و امکانات خاص خود را می طلبد که از هم اکنون باید در این بخش برنامه ریزی شود.