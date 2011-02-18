فقر جرأت یکی از مشکلات پژوهش است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام علیاکبر رشاد در مراسم اختتامیه جشنواره استانی علامه حلی در تهران، با اشاره به شروط تحقیق، یکی از این شروط را فعالیت تخصصی دانست و گفت: نمیتوان همهفن حریف بود و باید در یک رشته تخصص پیدا کرد.
وی یکی دیگر از شروط تحقیق را روشمندی دانست و ادامه داد: آنچه فراتر از مسائل اقتصادی و بیرونی تحقیق است، سیطره شخصیت به حساب میآید.
حجتالاسلام رشاد در توضیح این امر گفت: در طبقهبندی علوم و موضوعات مختلف به شخصیتهایی برخورد میکنیم که عبور از نام آنها کاری بسیار دشوار است.
رئیس شورای مدیریت حوزههای علمیه (برادران) تهران، فقر جرات را مشکلی دیگر در امر پژوهش برشمرد و اظهار داشت: باید جرات کنیم و در روش و نگارش ابراز نظر کنیم.
وی، با اشاره به اهمیت پژوهش گفت: بدون تحقیق کسی عالم نمیشود. تحقیق از تدریس محض مهمتر است، کسی که تدریس میکند یک درس را به خوبی میداند اما کسی که تحقیق میکند گاه برای نگارش یک صفحه باید آرای مختلف را بررسی کند تا معرفت بیشتری را به دست آورد.
وی از مدرسین خواست تا اطلاعات خود را در کتابت مقید کنند و افزود: امروز ما شاگرد علامه حلی هستیم چون از کتابهای او استفاده میکنیم.
حجتالاسلام رشاد از تحقیق به عنوان روشی برای ماندگار ساختن حقیقت یاد کرد و گفت: ما بزرگان را به آثار مکتوب آنها میشناسیم.
حوزههای علمیه خواهران از مواهب انقلاب است
وی ضمن تقدیر از همت بلند حوزههای علمیه خواهران تصریح کرد: حوزههای علمیه خواهران از مواهب انقلاب و از مواریث امام راحل(ره) هستند که ابتدا به حکم آن بزرگ در شهر قم تاسیس شدند.
حجت الاسلام رشاد، تاسیس و توسعه حوزههای علمیه خواهران را نتیجه انقلاب اسلامی دانست و افزود: امیدوارم مردانی مرد از میان خواهرانی که در حوزههای علمیه خواهران تحصیل میکنند برخیزند.
قم - خبرگزاری مهر: رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با تأکید بر اینکه تحقیق مهمتر از تدریس محض است، فقر جرات را مشکلی در امر پژوهش عنوان کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام علیاکبر رشاد در مراسم اختتامیه جشنواره استانی علامه حلی در تهران، با اشاره به شروط تحقیق، یکی از این شروط را فعالیت تخصصی دانست و گفت: نمیتوان همهفن حریف بود و باید در یک رشته تخصص پیدا کرد.
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