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۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۵۶

برنامه های متنوع فرهنگی‌و هنری کانون پرورش فکری ایلام در خیابان

برنامه های متنوع فرهنگی‌و هنری کانون پرورش فکری ایلام در خیابان

ایلام - مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان ایلام از برنامه های متنوع فرهنگی‌و هنری کانون پرورش فکری ایلام در خیابان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه رستگار روز سه شنبه در نشست با اصحاب رسانه، با اشاره به فعالیت‌های این مجموعه در سراسر استان، اظهار داشت: مراکز کانون با در نظر گرفتن تنوع زبانی و فرهنگی مناطق مختلف، برنامه‌های خود را به شکلی طراحی کرده‌اند که برای همه کودکان و نوجوانان جذاب و مفید باشد و مربیان با استفاده از روش‌های خلاقانه، تلاش می‌کنند تا فضایی شاد و پویا برای رشد فکری و هنری آنان فراهم آورند

وی افزود: این مراکز، فعالیت‌های گوناگونی از جمله کتابخوانی، قصه‌گویی، نمایش تئاتر، کاردستی و سفالگری را برای کودکان اجرا می‌کنند و در کنار این برنامه‌های هنری، به حوزه‌های علمی و فناوری نیز توجه ویژه‌ای دارند و به همین منظور، فعالیت‌های رصدخانه، نجوم و رباتیک نیز در دستور کار قرار گرفته و تجهیزات لازم برای توسعه این حوزه‌ها به مراکز استان ارسال شده است.

مدیر کانون پرورش فکری ایلام با اشاره به حضور مستمر این مجموعه در میادین شهری، گفت: در جریان اغتشاشات و جنگ رمضان، کانون با حضور فعال در میادین، به مدت ۱۱۵ شب در کنار مردم و کودکان بود و این حضور، فرصتی ارزشمند برای ارتباط مستقیم با خانواده‌ها و آشنایی بیشتر با نیازهای کودکان و نوجوانان فراهم کرد و خوشبختانه والدین نیز همکاری خوبی در این برنامه‌ها داشتند که این همراهی، نشان از اعتماد و علاقه آنان به فعالیت‌های کانون دارد.

رستگار با اشاره به برنامه‌های جدید این مجموعه، از راه‌اندازی باشگاه نوجوانان و اجرای برنامه «گلستان‌خانی» با هدف زنده‌سازی ادبیات کهن فارسی خبر داد و گفت: نوجوانان با استقبال خوبی از این برنامه‌ها مواجه شده‌اند و این موضوع نشان می‌دهد که آنان به ادبیات و هویت فرهنگی خود علاقه‌مند هستند و چنین برنامه‌هایی می‌تواند نقش مؤثری در تقویت این هویت ایفا کند.

وی در ادامه به اهمیت کتاب‌محوری در فعالیت‌های کانون اشاره کرد و گفت: مراکز کانون بیش از ۱۶ هزار جلد کتاب در اختیار دارند و همچنین ۱۹۳ عنوان کتاب تخصصی ویژه والدین نیز در کتابخانه‌های کانون موجود است و در کنار کتاب‌محوری، برنامه‌های فرهنگی و هنری مانند سفالگری، نقاشی و کاردستی نیز در مراکز کانون جایگاه ویژه‌ای دارند؛ مربیان هن با خلاقیت خود، این فعالیت‌ها را به ابزاری برای رشد و آرامش کودکان تبدیل کرده‌اند.

مدیر کانون پرورش فکری ایلام با اشاره به فعالیت‌های این مجموعه در مناطق روستایی، گفت: همکاران کانون با حضور در روستاها، برنامه‌های فرهنگی و هنری را برای کودکانی که دسترسی به کتابخانه‌های تخصصی ندارند، اجرا می‌کنند و در تلاشیم با تداوم این روند، روزی تمام کودکان روستایی نیز از امکانات کتاب‌خوانی و فعالیت‌های فرهنگی بهره‌مند شوند تا این اقدام، گامی مؤثر در جهت تحقق عدالت فرهنگی در سطح استان محسوب می‌شود.

وی در پایان با قدردانی از همراهی والدین و همکاران کانون، تأکید کرد: برنامه‌های کانون با رویکرد مشارکتی و با هدف توانمندسازی کودکان و نوجوانان اجرا می‌شود و خوشبختانه استقبال خانواده‌ها از این برنامه‌ها، نشان از تأثیر مثبت فعالیت‌های کانون در رشد و پرورش فکری نسل آینده دارد و امیدواریم با استمرار این روند، شاهد شکوفایی هرچه بیشتر استعدادهای کودکان و نوجوانان در استان باشیم.

کد مطلب 6927755

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