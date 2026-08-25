به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه رستگار روز سه شنبه در نشست با اصحاب رسانه، با اشاره به فعالیتهای این مجموعه در سراسر استان، اظهار داشت: مراکز کانون با در نظر گرفتن تنوع زبانی و فرهنگی مناطق مختلف، برنامههای خود را به شکلی طراحی کردهاند که برای همه کودکان و نوجوانان جذاب و مفید باشد و مربیان با استفاده از روشهای خلاقانه، تلاش میکنند تا فضایی شاد و پویا برای رشد فکری و هنری آنان فراهم آورند
وی افزود: این مراکز، فعالیتهای گوناگونی از جمله کتابخوانی، قصهگویی، نمایش تئاتر، کاردستی و سفالگری را برای کودکان اجرا میکنند و در کنار این برنامههای هنری، به حوزههای علمی و فناوری نیز توجه ویژهای دارند و به همین منظور، فعالیتهای رصدخانه، نجوم و رباتیک نیز در دستور کار قرار گرفته و تجهیزات لازم برای توسعه این حوزهها به مراکز استان ارسال شده است.
مدیر کانون پرورش فکری ایلام با اشاره به حضور مستمر این مجموعه در میادین شهری، گفت: در جریان اغتشاشات و جنگ رمضان، کانون با حضور فعال در میادین، به مدت ۱۱۵ شب در کنار مردم و کودکان بود و این حضور، فرصتی ارزشمند برای ارتباط مستقیم با خانوادهها و آشنایی بیشتر با نیازهای کودکان و نوجوانان فراهم کرد و خوشبختانه والدین نیز همکاری خوبی در این برنامهها داشتند که این همراهی، نشان از اعتماد و علاقه آنان به فعالیتهای کانون دارد.
رستگار با اشاره به برنامههای جدید این مجموعه، از راهاندازی باشگاه نوجوانان و اجرای برنامه «گلستانخانی» با هدف زندهسازی ادبیات کهن فارسی خبر داد و گفت: نوجوانان با استقبال خوبی از این برنامهها مواجه شدهاند و این موضوع نشان میدهد که آنان به ادبیات و هویت فرهنگی خود علاقهمند هستند و چنین برنامههایی میتواند نقش مؤثری در تقویت این هویت ایفا کند.
وی در ادامه به اهمیت کتابمحوری در فعالیتهای کانون اشاره کرد و گفت: مراکز کانون بیش از ۱۶ هزار جلد کتاب در اختیار دارند و همچنین ۱۹۳ عنوان کتاب تخصصی ویژه والدین نیز در کتابخانههای کانون موجود است و در کنار کتابمحوری، برنامههای فرهنگی و هنری مانند سفالگری، نقاشی و کاردستی نیز در مراکز کانون جایگاه ویژهای دارند؛ مربیان هن با خلاقیت خود، این فعالیتها را به ابزاری برای رشد و آرامش کودکان تبدیل کردهاند.
مدیر کانون پرورش فکری ایلام با اشاره به فعالیتهای این مجموعه در مناطق روستایی، گفت: همکاران کانون با حضور در روستاها، برنامههای فرهنگی و هنری را برای کودکانی که دسترسی به کتابخانههای تخصصی ندارند، اجرا میکنند و در تلاشیم با تداوم این روند، روزی تمام کودکان روستایی نیز از امکانات کتابخوانی و فعالیتهای فرهنگی بهرهمند شوند تا این اقدام، گامی مؤثر در جهت تحقق عدالت فرهنگی در سطح استان محسوب میشود.
وی در پایان با قدردانی از همراهی والدین و همکاران کانون، تأکید کرد: برنامههای کانون با رویکرد مشارکتی و با هدف توانمندسازی کودکان و نوجوانان اجرا میشود و خوشبختانه استقبال خانوادهها از این برنامهها، نشان از تأثیر مثبت فعالیتهای کانون در رشد و پرورش فکری نسل آینده دارد و امیدواریم با استمرار این روند، شاهد شکوفایی هرچه بیشتر استعدادهای کودکان و نوجوانان در استان باشیم.
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