به گزارش خبرگزاری مهر، رحیم زارع در گفتوگویی، از پیگیری تدوین طرح اصلاح نحوه انتخاب رئیسکل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خبر داد و گفت: با توجه به نقش اساسی بانک مرکزی در حفظ ارزش پول ملی، کنترل تورم، تنظیم نظام پولی و بانکی، حفظ ثبات مالی و مدیریت سیاستهای پولی و ارزی کشور، ثبات و استقلال حرفهای رئیسکل بانک مرکزی از اهمیت ویژهای برخوردار است.
نماینده مردم آباده، بوانات، خرمبید و سرچهان در مجلس افزود: در حال حاضر مطابق قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئیسکل توسط رئیسجمهور منصوب و عزل میشود، اما با توجه به ضرورت تقویت ثبات مدیریتی، افزایش پاسخگویی، ارتقای شفافیت و ایجاد پشتوانه گستردهتر برای سیاستهای پولی کشور، در این طرح پیشنهاد شده است فرآیند انتخاب رئیسکل به نحوی اصلاح شود که ضمن حفظ نقش رئیسجمهور در معرفی نامزدها، مجلس شورای اسلامی نیز در انتخاب نهایی مشارکت داشته باشد. بر اساس این الگو، رئیسجمهور دو نامزد واجد شرایط را به مجلس معرفی میکند و نمایندگان از میان این دو نفر یک نفر را انتخاب خواهند کرد و پس از انتخاب مجلس، حکم انتصاب رئیسکل توسط رئیسجمهور صادر میشود.
زارع با بیان اینکه این سازوکار ضمن حفظ جایگاه رئیسجمهور، موجب افزایش پاسخگویی رئیسکل در برابر نمایندگان ملت خواهد شد، تصریح کرد: مشارکت مجلس در فرآیند انتخاب رئیسکل میتواند به تقویت ثبات، اعتبار و پشتوانه سیاستهای پولی کشور کمک کند.
وی در تشریح ماده واحده این طرح اظهار کرد: در این طرح پیشنهاد شده است ماده (۷) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۳۰ خرداد ۱۴۰۲، در قسمت مربوط به رئیسکل، اصلاح شود.
این نماینده مجلس افزود: بر اساس متن پیشنهادی، «رئیسکل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از میان دو نفر نامزد واجد شرایط که توسط رئیسجمهور به مجلس شورای اسلامی معرفی میشوند، با رأی اکثریت نمایندگان حاضر در مجلس شورای اسلامی انتخاب و حکم وی توسط رئیسجمهور صادر میشود.» البته در تصویب طرح، نامزدهای معرفیشده باید دارای تحصیلات دانشگاهی مرتبط و حداقل ۱۵ سال سابقه تخصصی و مدیریتی معتبر در حوزههای اقتصادی، پولی، بانکی، مالی یا سیاستگذاری عمومی باشند و از صلاحیتهای مقرر در قانون برخوردار باشند.
نماینده مردم آباده، بوانات، خرمبید و سرچهان در مجلس تصریح کرد: همچنین هر یک از نامزدها مکلف خواهند بود پیش از رأیگیری مجلس، برنامه پنجساله خود را در زمینه سیاست پولی، کنترل تورم، ثبات مالی، نظام بانکی و سیاست ارزی کشور به مجلس ارائه کنند تا نمایندگان بتوانند بر اساس برنامه و دیدگاههای تخصصی آنان درباره انتخاب رئیسکل تصمیمگیری کنند.
این نماینده مجلس درباره مدت دوره ریاست رئیسکل بانک مرکزی نیز اظهار کرد: بر اساس طرح پیشنهادی، دوره ریاست رئیسکل بانک مرکزی پنج سال خواهد بود و پایان دوره ریاستجمهوری موجب پایان دوره مسئولیت رئیسکل نخواهد شد.
وی ادامه داد: همچنین انتخاب مجدد رئیسکل برای یک دوره متوالی دیگر بلامانع خواهد بود تا از این طریق، ضمن ایجاد ثبات مدیریتی، امکان ارزیابی عملکرد رئیسکل و تداوم سیاستهای پولی و ارزی موفق نیز فراهم شود.
وی تأکید کرد: هدف اصلی این طرح پیشنهادی ایجاد چارچوبی برای افزایش ثبات مدیریتی، پاسخگویی، شفافیت و استقلال حرفهای رئیسکل بانک مرکزی است تا سیاستهای پولی و ارزی کشور از پشتوانه نهادی قویتری برخوردار شود و تصمیمگیری در این حوزه با ثبات و برنامهریزی بیشتری دنبال شود. البته همگی این موارد منوط به بررسی طرح مذکور در مجلس و موافقت نمایندگان با آن و تایید شورای نگهبان است تا قانون مذکور لازم الاجرا شود
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