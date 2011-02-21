فرهادی و بازیگران فیلمش به ایران برگشتند

به گزارش خبرنگار مهر، سیداحمد میرعلایی مدیر عامل بنیاد سینمایی فارابی، جعفر گودرزی مدیر روابط عمومی این سازمان و پژمان لشگری‌پور معاون فرهنگی بنیاد سینمایی فارابی امروز دوشنبه دوم اسفندماه به استقبال اصغر فرهادی و گروه بازیگران این فیلم رفتند.

تعدادی از خانواده‌ها و نزدیکان گروه سازنده این فیلم هم در فرودگاه امام خمینی (ره) حضور داشتند. اصغر فرهادی، پیمان معادی، سارینا فرهادی، محمود کلاری و ساره بیات ساعت چهار صبح در تهران بودند. حبیب رضایی هم در میان استقبال‌کنندگان از فرهادی و گروهش حضور داشت.

اصغر فرهادی برای فیلم سینمایی "جدایی نادر از سیمین" که مدتی پیش در جشنواره فیلم فجر روی پرده رفت خرس طلایی بهترین فیلم جشنواره برلین را به دست آورد، گروه بازیگران این فیلم هم خرس نقره‌ای را دریافت کردند.