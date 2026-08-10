توسعه دیپلماسی علمی بیمه سلامت ایران با کشورهای آسیایی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بیمه سلامت ایران، دکتر محمد مهدی ناصحی به همراه هیأتی از مدیران و کارشناسان حوزه سلامت کشور در دوازدهمین کنفرانس بین المللی بهداشت عمومی ( ۲۰۲۶- ICOPH ) در اندونزی حضور یافت و در نشستها و کارگاههای تخصصی این رویداد بینالمللی مشارکت کرد.
این کنفرانس با حضور پژوهشگران، مدیران و متخصصان حوزه سلامت از کشورهای مختلف برگزار شد و موضوعات متنوعی در حوزه پژوهش، سیاستگذاری و مدیریت سلامت در آن مورد بحث قرار گرفت.
هدف اولیه بنیانگذاران ICOPH خروج تولیدات و تبادلات علمی از انحصار سنتی غرب بوده است که دستاوردهای قابل تاملی در این خصوص تاکنون بدست آورده و افزوده شدن توانمندی های علمی جمهوری اسلامی ایران به ICOPH هم بر غنای فعالیتهای علمی آن می افزاید و هم منافع علمی برای ایران خواهد داشت.
با توجه به مشابهت بخشی از شرایط اجتماعی، اقتصادی و نظامهای سلامت کشورهای عضو این شبکه با یکدیگر، موضوع تبادل تجربه و توسعه همکاریهای علمی و پژوهشی از محورهای مورد توجه هیأت ایرانی در این رویداد بود.
در حاشیه این کنفرانس، با دعوت پروفسور یاداف، بنیانگذار و رئیس ICOPH، و پروفسور ایسانکا گاماژ، مدیر اجرایی کنفرانس ۲۰۲۶، نشستی با حضور اعضای هیأت ایرانی برگزار شد و زمینههای همکاری مشترک در حوزه پژوهشهای بیمه سلامت و تبادل تجربیات مدیریتی مورد بررسی قرار گرفت.
پروفسور یاداف در این نشست ضمن قدردانی از حضور و مشارکت فعال شرکتکنندگان ایرانی، توسعه همکاریهای علمی متقابل با جمهوری اسلامی ایران را فرصتی ارزشمند برای اعضای ICOPH دانست. ناصحی نیز ضمن قدردانی از برگزاری این رویداد علمی، آمادگی سازمان بیمه سلامت ایران را برای همکاریهای علمی و پژوهشی متقابل اعلام کرد.
مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران با اشاره به ظرفیتهای علمی و تجربی کشورهای آسیایی اظهار داشت: توسعه ارتباط با دانشگاهها، مؤسسات پژوهشی و سازمانهای سلامت کشورهای آسیایی میتواند زمینهساز گسترش همکاریهای علمی، پژوهشی و مدیریتی در حوزه سلامت و بیمه سلامت باشد.
وی افزود: بسیاری از کشورهای آسیایی با چالشهایی مشابه مسائل نظام سلامت ایران مواجه هستند و تبادل دانش و تجربه میان این کشورها میتواند به شناسایی راهکارهای مؤثر برای مواجهه با چالشهای مشترک کمک کند.» سازمان بیمه سلامت ایران برای کمک علمی به سایر اعضا همسو و همچنین استفاده از تجارب و دانش آنان در جهت مهار چالش های مشابه در بیمه ایران آمادگی دارد .
ناصحی با تأکید بر ظرفیتهای علمی و مدیریتی جمهوری اسلامی ایران در حوزه سلامت و بیمه، ادامه داد: ایران از ظرفیت مناسبی برای انتقال دانش و تجربیات خود به کشورهای همسو برخوردار است و در عین حال میتواند از دانش، تجربه و دستاوردهای سایر کشورها برای ارتقای نظام بیمه سلامت و مدیریت چالشهای موجود بهره بگیرد.
مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران، همچنین توسعه دیپلماسی علمی را یکی از مسیرهای مؤثر برای تقویت تعاملات بینالمللی در حوزه سلامت دانست و گفت: ایجاد ارتباط پایدار میان مراکز علمی، دانشگاهها و سازمانهای اجرایی کشورهای آسیایی میتواند به شکلگیری پژوهشهای مشترک، انتقال تجربیات موفق و ارتقای دانش تخصصی در حوزه سلامت و بیمه منجر شود.
وی با اشاره به اهمیت استفاده از ظرفیتهای علمی کشورهای منطقه خاطرنشان کرد: همکاریهای علمی و پژوهشی، فارغ از مرزهای جغرافیایی، میتواند به ارتقای توان کشورها برای پاسخگویی به مسائل مشترک سلامت کمک کند و زمینهساز شکلگیری شبکهای فعال از همکاریهای علمی در منطقه باشد.
ناصحی تاکید کرد: به نظر می رسد نگاه دانش و توانمندی و تجارب علمی کشورهای آسیایی و گسترش روابط علمی با آنان می تواند راهی برای تقابل با تحریم های ظالمانه علمی غرب علیه ایران باشد که با توجه به نگاه مثبت این کشورها و بخصوص جوامع مسلمان آنان به اقتدار و عزتمندی ایران که واضحا در یکسال اخیر به اوج خود رسیده بتواند زمینه ساز روابط سازنده علمی با مراکز دانش در این کشورها و جوامع علمی آنها باشد
در این سفر، نمایندگانی از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری، سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح و همچنین معاونتهای بهداشت و درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حضور داشتند که بر غنای علمی، تخصصی و مدیریتی هیأت ایرانی افزود.
بر اساس این گزارش، حضور هیأت ایرانی در دوازدهمین کنفرانس سالانه ICOPH و برگزاری نشستهای تخصصی با مسئولان این مجموعه، زمینهای برای بررسی ظرفیتهای همکاری مشترک در حوزه پژوهشهای سلامت و بیمه، تبادل تجربیات مدیریتی و توسعه ارتباط میان مراکز علمی و اجرایی ایران و کشورهای آسیایی فراهم کرد.
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