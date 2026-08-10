بازگشت اپرای «کارمن» به صحنه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، پس از اجرای اپرای «ویولتا»، ندا شاهرخی و هاسمیک کاراپتیان اینبار با اجرای اپرای «کارمن» نوشته ژرژ بیزه به سراغ یکی از مشهورترین آثار اپرایی جهان رفتهاند. این اثر به ترجمه ندا شاهرخی و بازنویسی شقایق پروین، قرار است پس از سال ۱۳۵۷ برای اولین بار در ایران روی صحنه برود.
در این اجرا بیش از ۸۰ بازیگر و خواننده حضور دارند و بهرخ علیقورچی بهعنوان پیانیست و پرهام دمشقی بهعنوان رهبر گروه آوازی، گروه اجرایی را همراهی میکنند.
بازیگر خوانندگان این اپرا هاسمیک کاراپتیان، مرتضی یونسزاده، مهدی دوانقی، فرناز زهری، آرین هژیر، غزل همایونی، آناهیتا طالبی، دلسا کریمزاده، رایحه پاشا، نورا محمودی، هانیتا دلفانی، مهسا سلوکساران، هژیر مهرآوران، امیل امیریان، محمد سجاد طاهری، آرتا اسرار، متین محمدحسینی، امید جباری، دریا رضوی، مانیا اصغری، الینا ناصری، مریم دشتآبادی، عارفه اخوان اقدم، پرهام دمشقی، احسان لاریجانی و امیر آئینه هستند.
در گروه آواز، آرمیتا قلیزاده، آوا آرامش، آیدا امیری، باران صفری، پانتهآ حسن شعبانی، پریسا میربابایی، ساینا سمیعی، عاطفه زارعزادگان، لیلی استاد، ویانا کاوه، هلن حسینی، فاطمه شاهنگیان، آرشین باقری، آتنا دادرس، حدیث حسینیان، زینب قانبیلی، سما دهقانی، سمیرا عباسپور، مهیا قلیزاده، نادیا رجبی، نیوشا عربلو، مهسیما غفاربیگی، شکیبا قلیزاده، حسین عابدینیفر، علی شکرچی، علی حسنزاده شهریور، فرشاد فتحعلی، محمد قاضیسعید، سید والا وفایی، امیرعلی خوشنویسان، بردیا روستاییفر، پویان گلفشان، دانیال منصوری، علیرضا مشیری، محمدامین قاسمزاده، محمدرضا علی نژاد و محمدرضا نوروزیکیا حضور دارند.
بازیگر خوانندگان کودک این اثر نیز شامل لیام میراسماعیلی، ماهتابان یونسزاده، بارانا حضرتی، باران مومنی، تارا احمدی، رونا پیرزاده، لیلی تقیزاده، لنا جعفری، مانلی طاهری، بارانا محمدی، نیکی کلبادی، یکتا مشیری، سوانا درغوکاسیان، لئا امیری، لیانا امیری، نیلا غلامی، آنالی مرادخانی، یونا مرادخانی، کارن خرمی، رابین خرمی، آتنا غفوریان، اوربل درنفیشیان، آدرینا معارفی، آوا خسروی، ارکیده حاجیمحمدی، دریا فراهانی، رز لطفی، علی محمدزاده، آراد محمدزاده، آریانا احمدیزاده، کامیاب محمدبیگی، مایا کلاهی، آندیا حقبیان، مهسان امیری، مانلی صانعی، ویانا میمند و مهرسا بختیاریان هستند.
دیگر عوامل این اثر عبارتند از سارا اسکندری طراح گریم، مهدی موسویتبار طراح صحنه، محمدرضا رحمتی و نیلوفر نقیبساداتی طراح نور و ویدئو مپینگ، صدف محسنی طراح حرکت و مدرس رقص فلامنکو، مینا اکبر اشرفی طراح پوستر و اقلام تبلیغاتی، آتنا دادرس مدیر هنری ویژوال آرت و تصویرگر پوستر، رایحه پاشا و سارینا کیان بازیگردان و دستیار کارگردان، غزال سالار بهزادی و هانیتا دلفانی صدا ساز و رهبر کودکان، دیبا سلطاننیا و هانیتا طهرانی دستیاران رهبر کودکان و اوربل درنفیشیان نوازنده ساید درام، فهیمه کرمی و نیلوفر ترابی منشی صحنه، فرشته کرمی و امیرمنصور منفرد مدیران صحنه، امیرمنصور منفرد مجری دکور و سازنده تیزر پشت صحنه، فائزه سلطانی مسئول هماهنگی گریم و اجرا، ماهان ابراهیمزاده، ملیسا ناظریان، مبینا شاهیوندی و شقایق بروجی مجریان گریم، علیرضا پورفرید اسپانسر پیانو، نیوشا عربلو و متین محمدحسینی دستیاران گریم، نعیمه شاهرخی و ماشاالله سربالاوند مسئولان دوخت لباس، پرهام پورخمسه دستیار صحنه و لباس، ایلیا شمس مدیر روابط عمومی، مصطفی قاهری سازنده تیزر و اسوه ثمری عکاس.
اپرای «کارمن» از شهریور در کاخ هنر روی صحنه میرود و اطلاعات مربوط به زمان دقیق اجرا و نحوه تهیه بلیت متعاقباً اعلام میشود.
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