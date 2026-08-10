به گزارش خبرگزاری مهر، داود همتیان اظهار کرد: به منظور تسهیل تردد زائران و مجاوران در ایام عزاداری، برنامهریزی ویژهای جهت ارتقای سطح خدماترسانی در تمامی خطوط یک، دو و سه صورت گرفته است. بر این اساس سرویسدهی در روزهای چهارشنبه (۲۱ مردادماه) و پنجشنبه (۲۲ مردادماه) بهصورت ویژه و رایگان انجام خواهد شد.
مدیرعامل شرکت بهرهبرداری قطارشهری مشهد افزود: در روز چهارشنبه(۲۱ مردادماه) همزمان با سالروز رحلت پیامبر اکرم(ص) و شهادت امام حسن مجتبی(ع) و همچنین شب شهادت حضرت امام رضا (ع) سرویسدهی مترو از ساعت ۶ صبح تا ۲۴ ادامه خواهد داشت.
وی ادامه داد: در روز پنجشنبه (۲۲ مردادماه) نیز همزمان با سالروز شهادت حضرت امام رضا(ع) تمامی خطوط مترو از ساعت ۶ صبح تا ۲۳ بهصورت رایگان در اختیار زائران قرار میگیرد.
همتیان با اشاره به برنامهریزی انجام شده جهت مدیریت تردد در اطراف حرم مطهر رضوی، عنوان کرد: جهت بهرهگیری بهینه از شبکه ریلی و دسترسی سریع به حریم حرم مطهر رضوی به زائران گرامی توصیه میشود در خط یک از ایستگاه بسیج، در خط دو از ایستگاه شهدا و در خط سه از ایستگاه بابالجواد(ع) استفاده کنند.
مدیرعامل شرکت بهرهبرداری قطارشهری مشهد بیان کرد: تمامی واحدهای عملیاتی، فنی و اجرایی متروی مشهد در این ایام در وضعیت آمادهباش کامل قرار دارند تا تضمین سلامت، نظم و کیفیت خدماترسانی به زائران و عزاداران رضوی، اولویت اصلی فعالیتهای ما باشد.
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