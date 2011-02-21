به گزارش خبرنگار مهر در قم، در پایان رقابتهای قرآنی دو روزه طلاب غیر ایرانی مجتمع آموزش عالی امام خمینی(ره) که در روزهای 30 بهمن ماه و اول اسفندماه با حضور 30 تیم برگزار شد انجمن طلاب افغانستان متشکل از احمد اخلاقی، سیدعبدالله حسینی، سیدحسن حسینی و سیدمحمد فروغی موفق به کسب رتبه اول شدند.



تیم الساکنین فی جوارالله متشکل از صادق محلاتی به عنوان موذن، مهدی محمد خلیل به عنوان حافظ کل قرآن کریم، فضل الله آدینه به عنوان حافظ صحیفه سجادیه و خمیس صادق به عنوان قاری قرآن رتبه دوم این مسابقات را به دست آورد.



تیم انجمن نور هدایت متشکل از محمدصادق رحیمی، سیدحسن واحدی، حیدرعلی رضایی و سیدجواد واحدی رتبه سوم این دوره از مسابقات را کسب کرد.



تیم نورالثقلین شامل سیدمحمدباقر رضوی، سیدمجتبی اختررضوی، سیدمعظم حسین، مهدی نجفی نیا و اسدالله ابراهیمی رتبه چهارم دومین دوره مسابقات قرآن تیمی طلاب غیرایرانی را از آن خود کرد.



همچنین تیم انجمن فرهنگی تبلیغی قرآن محور متشکل از نجیب الله حکیمی، اسدالله اصغری، نصرالله اسدی و سیدمحمد جاویدمدبر رتبه پنجم این رقابت‌ها را کسب کردند.



جوایز برگزیدگان



تیم اول این رقابت‌ها لوح تقدیر، تندیس و مبلغ یک میلیون تومان، تیم دوم، لوح، تندیس و 700 هزار تومان، تیم سوم، لوح، تندیس و مبلغ 600 هزار تومان، تیم چهارم لوح و مبلغ 500 هزار تومان و تیم پنجم نیز لوح و مبلغ 400 هزار تومان دریافت کردند.



تقویت اتحاد اسلامی راهبرد جامعه المصطفی



مدیراداره قرآن و حدیث مجتمع آموزش عالی امام خمینی(ره) در مراسم اختتامیه این مسابقات که شامگاه یکشنبه در سالن شهید صدر مجتمع آموزش عالی امام خمینی(ره) برگزار شد در سخنانی گفت: یکی از اهداف عمده برگزاری این مسابقات تقویت کار تیمی و گروهی به عنوان یک راهبرد در جامعه المصطفی(ص) برای تقویت اتحاد و وحدت بیشتر میان طلاب ملیتهای مختلف جهان است.



عبدالرضا شریفی ابراز داشت: تقویت تعامل فرهنگی میان تشکلهای جامعه المصطفی و میان طلاب ملیت‌های مختلف از جمله راهبردهای جامعه المصطفی است که رهبر معظم انقلاب اسلامی در سفر خود به قم و در دیدار با طلاب غیرایرانی بر آن تاکید داشتند.



رشد 100 درصدی کشورهای شرکت کننده



وی با اشاره به حضور 30 تیم در این رقابت‌ها اضافه کرد: تعداد تیمهای شرکت کننده در دومین دوره مسابقات نسبت به اولین دوره بیش از 50 درصد رشد و نوع ملیتهای شرکت کننده نیز رشد صددرصدی را تجربه کرد.



برپایی نشستهای تجزیه و تحلیل رقابتهای قرآنی



مدیراداره قرآن و حدیث مجتمع آموزش عالی امام خمینی(ره) با بیان اینکه نشست‌های تجزیه و تحلیل این رقابت‌ها در آینده نزدیک برگزار خواهد شد گفت: در این مسابقات 30 گروه از 21 ملیت حضور داشتند و داوری رشته حفظ قرآن کریم این مسابقات برعهده شهریار پرهیزگار، تجوید بر عهده حیدر کسمایی، صوت بر عهده علی اصغر شعاعی و لحن بر عهده دهدشتی بود.



وی ادامه داد: همچنین داوری رشته وقف و ابتداء توسط حجت‌الاسلام شمس‌الدین، و حسن حفظ صحیفه سجادیه نیز بر عهده ابوالفضل حکیمی بود.



شریفی با بیان اینکه حضور در قرائت و ترتیل انتخابی بود، تصریح کرد: 12 نفر در رشته قرائت و 18 نفر در رشته ترتیل همچنین دو نفر در رشته اذان و 9 نفر در رشته مناجات این دوره از مسابقات حضور داشتند.



حقوق ظاهری و معنوی قرآن بر مسلمانان



همچنین حجت‌الاسلام عصاری، استاد حوزه علمیه در این مراسم در سخنانی گفت: اگر بخواهیم بهره‌ای از قرآن کریم ببریم باید حقوقی که قرآن بر گردن ما دارد ادا کنیم.



وی اضافه کرد: قرآن حق ظاهری و حق معنوی و باطنی بر گردن ما دارد که حق ظاهری آن شامل قرائت، تعلیم و حفظ و انس با قرآن است.



عصاری با بیان اینکه تلاوت قرآن از جمله مهم‌ترین حققو ظاهری قرآن بر گردن مسلمانان است ابرازداشت: تلاوت قرآن در روایات مورد توجه فراوان قرار گرفته و قرائت قرآن موجب آمرزش گناهان و جلی رحمت الهی خواهد شد.



قرائت قرآن بهترین علاقه‌مندی حضرت زهرا (س)



استاد حوزه علمیه قم تصریح کرد: حضرت زهرا (س) می‌فرمودند من در دنیا سه چیز را بیش از بقیه دوست دارم؛ تلاوت قرآن، نگاه به چهره پیامبر (ص) و انفاق در راه خدا.



وی افزود: به مسلمانان توصیه شده است تا محیط منزل خود را با قرائت قرآن نورانی کنید، خانه‌ای که در آن قرائت قرآن انجام می‌شود مورد توجه فرشتگان است و خداوند اهل خانه را در کار‌ها کمک می‌کند و خیر و برکت برای آن خانه افزایش می‌یابد.



تدبر در قرن؛ حق معنوی قرآن بر مسلمانان



عصاری با اشاره به حق معنوی قرآن ابرازداشت: تدیردر آیات قرآن کریم و معانی آن از جمله حق معنوی قرآن کریم بر گردن مسلمانان است و آنچه بهره ما از قرآن را کامل می‌کند تدبر در آیات آن است.



سیره بزرگان دین در تلاوت قرآن



وی با اشاره به سیره ائمه (ع) و بزرگان دین در قرائت قرآن و اهتمام به آن اضافه کرد: امام مجتبی (ع) هر شب سوره کهف را قرائت و در آیات آن تدبر می‌کردند و اشک می‌ریختند و از امام خمینی نقل است که ایشان همیشه سوره حشر را قرائت می‌کردند و می‌فرمودند اگر انسان یک عمر را برای تدبر در سوره حشر زمان بگذارد باز هم جا دارد.



عصاری ادامه داد: همچنین در سیره علمی آیت الله العظمی گلپایگانی بیان شده است که ایشان از میان ایاتی که روزانه می‌خواندند یک آیه را انتخاب و تا شب روی آن تدبر می‌کردند.



گقتنی است دومین دوره مسابقات تیمی قرآن کریم طلاب غیرایرانی با حضور چندین داور ممتاز استانی و بین المللی از جمله شهریار پرهیزگار، حافظ و قاری برجسته کشور داوری شد.