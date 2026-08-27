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۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۰۹

ارتقای جایگاه علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در رتبه‌بندی‌های جهانی

ارتقای جایگاه علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در رتبه‌بندی‌های جهانی

شیراز- مدیر اطلاع‌رسانی و منابع علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز از ارتقای جایگاه علمی و بین‌المللی نشریات این دانشگاه و بهبود رتبه آن در نظام‌های معتبر جهانی طی یک سال گذشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رکسانا جان‌قربان با اشاره به دستاوردهای علمی دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی شیراز از ابتدای سال ۲۰۲۵ گفت: دو نشریه دانشگاه در سال ۲۰۲۵ در پایگاه Web of Science نمایه شدند و «مجله علوم پزشکی صدرا» نیز به پایگاه Scopus راه یافت.

وی افزود: نشریه International Journal of School Health نیز در ژوئیه ۲۰۲۶ در PubMed Central نمایه شد.

مدیر اطلاع‌رسانی و منابع علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز همچنین از افزایش ضریب تأثیر چند نشریه دانشگاه خبر داد و گفت: نشریات International Journal of Community-Based Nursing and Midwifery و Journal of Rehabilitation Sciences and Research برای نخستین بار ضریب تأثیر دریافت کردند.

جان‌قربان ادامه داد: در رتبه‌بندی Scopus نیز برخی نشریات دانشگاه ارتقای چارک داشته‌اند؛ به‌گونه‌ای که نشریات Journal of Dentistry و Journal of Research on History of Medicine به‌ترتیب از Q3 به Q2 و از Q4 به Q3 رسیدند.

وی با اشاره به رتبه‌بندی موضوعی QS ۲۰۲۶ بیان کرد: دانشگاه علوم پزشکی شیراز در رشته پزشکی رتبه ۶۰۱ تا ۶۵۰، داروسازی رتبه ۲۵۱ تا ۳۰۰ و علوم زیستی رتبه ۴۵۱ تا ۵۰۰ را کسب کرده و در میان دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور به‌ترتیب رتبه‌های چهارم، سوم و دوم را به دست آورده است.

مدیر اطلاع‌رسانی و منابع علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز همچنین گفت: این دانشگاه در رتبه‌بندی Times Higher Education سال ۲۰۲۵ در بازه ۶۰۱ تا ۸۰۰ قرار گرفت و در رتبه‌بندی دانشگاه‌های آسیایی تایمز نیز رتبه ۱۹۱ را کسب کرد.

جان‌قربان این موفقیت‌ها را حاصل تلاش اعضای هیأت علمی، پژوهشگران، سردبیران نشریات و مجموعه‌های پشتیبان علمی دانشگاه دانست و آن را گامی در مسیر تقویت مرجعیت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سطح ملی و بین‌المللی عنوان کرد.

کد مطلب 6929525

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