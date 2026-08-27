به گزارش خبرگزاری مهر، رکسانا جان‌قربان با اشاره به دستاوردهای علمی دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی شیراز از ابتدای سال ۲۰۲۵ گفت: دو نشریه دانشگاه در سال ۲۰۲۵ در پایگاه Web of Science نمایه شدند و «مجله علوم پزشکی صدرا» نیز به پایگاه Scopus راه یافت.

وی افزود: نشریه International Journal of School Health نیز در ژوئیه ۲۰۲۶ در PubMed Central نمایه شد.

مدیر اطلاع‌رسانی و منابع علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز همچنین از افزایش ضریب تأثیر چند نشریه دانشگاه خبر داد و گفت: نشریات International Journal of Community-Based Nursing and Midwifery و Journal of Rehabilitation Sciences and Research برای نخستین بار ضریب تأثیر دریافت کردند.

جان‌قربان ادامه داد: در رتبه‌بندی Scopus نیز برخی نشریات دانشگاه ارتقای چارک داشته‌اند؛ به‌گونه‌ای که نشریات Journal of Dentistry و Journal of Research on History of Medicine به‌ترتیب از Q3 به Q2 و از Q4 به Q3 رسیدند.

وی با اشاره به رتبه‌بندی موضوعی QS ۲۰۲۶ بیان کرد: دانشگاه علوم پزشکی شیراز در رشته پزشکی رتبه ۶۰۱ تا ۶۵۰، داروسازی رتبه ۲۵۱ تا ۳۰۰ و علوم زیستی رتبه ۴۵۱ تا ۵۰۰ را کسب کرده و در میان دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور به‌ترتیب رتبه‌های چهارم، سوم و دوم را به دست آورده است.

مدیر اطلاع‌رسانی و منابع علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز همچنین گفت: این دانشگاه در رتبه‌بندی Times Higher Education سال ۲۰۲۵ در بازه ۶۰۱ تا ۸۰۰ قرار گرفت و در رتبه‌بندی دانشگاه‌های آسیایی تایمز نیز رتبه ۱۹۱ را کسب کرد.

جان‌قربان این موفقیت‌ها را حاصل تلاش اعضای هیأت علمی، پژوهشگران، سردبیران نشریات و مجموعه‌های پشتیبان علمی دانشگاه دانست و آن را گامی در مسیر تقویت مرجعیت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سطح ملی و بین‌المللی عنوان کرد.