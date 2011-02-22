دینانی: اگر حوصله خواندن کتاب ندارید فقط آن را ورق بزنید

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاح فروشگاه مرکزی شهر کتاب، بعد از ظهر روز دوشنبه 2 اسفند با حضور محمدباقر قالیباف شهردار تهران، مهدی فیروزان مدیر عامل موسسه شهر کتاب، سید محمود دعایی مدیر مسئول روزنامه اطلاعات، غلامحسین ابراهیمی دینانی نویسنده و استاد فلسفه، خسرو سینایی سینماگر و مستندساز و بسیاری از چهرههای ادبی و فرهنگی کشور در محل این فروشگاه برگزار شد.
غلامحسین ابراهیمی دینانی نویسنده و استاد فلسفه در این برنامه گفت: کتاب چیزی است که همه چیز است. پیامبر اسلام(ص) امی بود و این یعنی درسنخوانده بود ولی در قرآنی که برای بشر آورده است به قلم و آنچه مینگارد سوگند الهی خورده شده است. خداوند بزرگترین موجود عالم هستی و غیرمتناهی است. او زیباترین است و اگر بخواهد به بزرگترین وجود یا زیباترین قسم بخورد باید به خود سوگند بخورد ولی عجیب است که خدا به قلم سوگند میخورد که این به معنی عظمت طراز قلم است.
وی گفت: اگر خط اختراع نمیشد و کتابت به وجود نمیآمد بشر در غار باقی میماند. سقراط هیچگاه ننوشت در عوض شاگردش افلاطون مینوشت. وقتی از سقراط علت ننوشتنش را پرسیدند گفت: وقتی مینویسم تمام میشود ولی وقتی نمینویسم درونم هیجان ایجاد میشود که موجب زایش و بروز خلاقیت میشود. سقراط سکوت کرد اما به راستی چه کسی میتواند سکوت کند؟
دینانی ادامه داد: کسی که حرفی برای گفتن دارد سکوت میکند و کسی که چیزی برای گفتن ندارد سکوت نمیکند. اگر کتابت و آثار مکتوب نبودند فرهنگ و تمدن بشری شکل نمیگرفت. به راستی اگر قرآن مکتوب نمیشد چه اتفاقی میافتاد؟ اولین سوره بعد از سوره حمد سوره بقرة است که در آن داریم: ذلک الکتاب... این یعنی کتاب مکتب است و کسی که مطالعه نداشته باشد، هر چه کند عبث و بیهوده است.
این استاد فلسفه افزود: میزان پیشرفت هر کشور به میزان کتابخوانی در آن کشور بستگی دارد. به کشورهای پیشرفته نگاه کنید و میزان کتابخوانی را در این کشورها بررسی کنید تا بدانید چه شده به جایگاههای کنونی رسیدهاند. چرا جامعه ما کتاب نمیخواند؟ یا کتاب خوب نداریم یا فرهنگ کتابخوانی را به درستی نهادینه نکردهایم.
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