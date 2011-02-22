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۳ اسفند ۱۳۸۹، ۱۴:۰۵

سلاجقه خواستار شد:

تشکیل کارگروه ویژه برای ارتقای وضعیت حفاظت منابع طبیعی

تشکیل کارگروه ویژه برای ارتقای وضعیت حفاظت منابع طبیعی

رئیس سازمان جنگلها خواستار تشکیل کارگروه ویژه برای ارتقای وضعیت حفاظت منابع طبیعی شد تا با بهره گیری از فنآوریهای نوین علمی و فنی در راستای پیشگیری از هرگونه تخریب جلوگیری شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی سلاجقه که درگردهمایی سراسری روسای ادارات حفاظت و حمایت سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور سخن می گفت، سیاست های کلان و رویکرد جدید سازمان در زمینه توجه بیش از پیش به حفاظت از منابع طبیعی را تبیین کرد.

وی بهره گیری از فن آوریهای نوین علمی و فنی در راستای پیش گیری از هرگونه تخریب را امری ضروری خواند و خواستار تشکیل کار گروهی ویژه با مسئولیت معاون حفاظت با سایر معاونت ها شد.
 
سلاجقه از معاونت حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل ها خواست با مشارکت و بکار گیری از فن آوری های نوین علمی و فنی و نیروی کارشناسی سایر معاونت ها به شناسایی چالش های موجود در بخش حفاظت از منابع طبیعی پرداخته تا با ارائه راهکار های اجرایی مناسب نسبت به حل مشکلات و ارتقای وضعیت حفاظت اقدام شود.

همچنین حسین میرزایی مدیرکل دفتر حفاظت و حمایت ضمن ارائه گزارش از عملکرد یکساله حوزه و تاثیر اقدامات صورت گرفته در زمینه کنترل عوامل تخریب در عرصه های منابع طبیعی به تشریح ساست ها و خط مشی آتی این دفتر پرداخت.

در این گردهمایی کیا دلیری عضو هیات علمی دانشگاه علوم تحقیقات و رئیس انجمن جنگلبانی ایران در راستای چگونگی تاثیرات نامطلوب تغییرات اقلیمی کشور بر توسعه پایدار منابع طبیعی و ضرورت تدوین برنامه کوتاه مدت و بلند مدت برای ایجاد پوشش حفاظتی مطلوب از جنگل ها و مراتع سخن گفت.

این گردهمایی یک روزه با تدوین قطعنامه ای در راستای موضوعات مطرح شده به پایان رسید.
کد مطلب 1259065

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