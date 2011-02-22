تشکیل کارگروه ویژه برای ارتقای وضعیت حفاظت منابع طبیعی

به گزارش خبرگزاری مهر، علی سلاجقه که درگردهمایی سراسری روسای ادارات حفاظت و حمایت سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور سخن می گفت، سیاست های کلان و رویکرد جدید سازمان در زمینه توجه بیش از پیش به حفاظت از منابع طبیعی را تبیین کرد.

وی بهره گیری از فن آوریهای نوین علمی و فنی در راستای پیش گیری از هرگونه تخریب را امری ضروری خواند و خواستار تشکیل کار گروهی ویژه با مسئولیت معاون حفاظت با سایر معاونت ها شد.



سلاجقه از معاونت حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل ها خواست با مشارکت و بکار گیری از فن آوری های نوین علمی و فنی و نیروی کارشناسی سایر معاونت ها به شناسایی چالش های موجود در بخش حفاظت از منابع طبیعی پرداخته تا با ارائه راهکار های اجرایی مناسب نسبت به حل مشکلات و ارتقای وضعیت حفاظت اقدام شود.



همچنین حسین میرزایی مدیرکل دفتر حفاظت و حمایت ضمن ارائه گزارش از عملکرد یکساله حوزه و تاثیر اقدامات صورت گرفته در زمینه کنترل عوامل تخریب در عرصه های منابع طبیعی به تشریح ساست ها و خط مشی آتی این دفتر پرداخت.



در این گردهمایی کیا دلیری عضو هیات علمی دانشگاه علوم تحقیقات و رئیس انجمن جنگلبانی ایران در راستای چگونگی تاثیرات نامطلوب تغییرات اقلیمی کشور بر توسعه پایدار منابع طبیعی و ضرورت تدوین برنامه کوتاه مدت و بلند مدت برای ایجاد پوشش حفاظتی مطلوب از جنگل ها و مراتع سخن گفت.



این گردهمایی یک روزه با تدوین قطعنامه ای در راستای موضوعات مطرح شده به پایان رسید.