سرزمین " آلامتو" گردشگران را فرا می خواند

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، ایلام با داشتن آثار متعدد طبیعی و زیبا یکی از مناطق گردشگر پذیر کشور در فصلهای مختلف سال با توجه به نوع اقلیم خو است.

اینجا سرزمین آلامتو است، جایی که وجب وجب آن زیباست و انسان می تواند زیباییهای که طراح هستی در زمین خلق کرده است، مشاهده کند.

در محدوده استان ایلام، رودخانه های متعددی جریان دارند که در بیشتر موارد، حواشی این رودخانه ها با توجه به موقعیت توپوگرافیک، پوشش گیاهی و چشم اندازهای طبیعی زمینه های بسیار مساعدی را جهت گذران اوقات فراغت و تفرج فراهم آورده اند.

بیشتر این رودخانه ها در مجاورت و نزدیکی کانونهای عشایری، روستایی و شهری جریان دارند.

زیباترین تنگه های آبی در مسیر این رودخانه ها مخصوصا در کنار رود سیمره تنگ ساز و بن شیروان و تنگ "کفن ده لا" در نزدیکی روستای تلخاب بدره حد اتصال شیروان به منطقه بدره است که از جاذبه های دیدنی و توریستی قابل توجه استان محسوب می شوند.

در تنگ کفن ده لا آبشاری زیبا و بلند از ارتفاعات صخره ای تنگه به داخل رود سیمره می ریزد.

از مهمترین رودخانه های استان ایلام می توان به آب آسمان آباد اشاره کرد.

این رودخانه از چشمه سارها و آبخیزهای پیرامون روستای آسمان آباد در 35 کیلومتری شمال غرب ایلام سرچشمه می گیرد و از دره ی میان کوه های قلاجه و کته پیفک به سوی جنوب شرقی روان می شود و پس از سیراب ساختن روستاهای دهستان آباد به دره ی جنوبی کوه پیران وارد شده و در روستای چشمه کبود با رودخانه چنارچ مخلوط شده و رودخانه چرداول را تشکیل می دهد. طول رودخانه 50 کیلومتر و ارتفاع سرچشمه ی آن از سطح دریا هزار و 400 متر است.

حواشی این رودخانه زیبا و دیدنی است.

دریاچه دوگانه سیاه گاو در فاصله هشت کیلومتری سراب باغ آبدانان واقع شده است .

اطراف این دریاچه را دشتها و کوه های نسبتا مرتفع فرا گرفته است و جلوه های بهاری و پاییزی این دریاچه جذاب و دیدنی است.

گلزارهای حاشیه دریاچه و پرندگان وحشی آن، گردشگاه جالب توجهی را به وجود آورده اند.

رودخانه سیمره از مهمترین رودخانه های استان است.

این رودخانه بزرگ که از حاشیه شرقی استان ایلام عبور می کند و جز حوزه آب ریز کرخه محسوب می شود.

شاخه های اصلی این رودخانه عبارتند از رودخانه های گاماسیاب، قره سو و شعبه دیگری که از ارتفاعات کامیاران و ماهیدشت سرچشمه گرفته و در 80 کیلومتری شرق کرمانشاه به شاخه های اصلی متصل می شود.

این رودخانه از محل اتصال قره سو و گاماسیاب به نام سیمره خوانده می شود و تا انتهای حوزه کرخه 650 کیلومتر طول دارد. شعبه اصلی دیگر این رودخانه به نام چناره از ارتفاعات کرند و چرداول و آسمان آباد سرچشمه می گیرد و در شمال شیروان به سیمره ملحق می شود. رودخانه کشکان از ارتفاعات خرم آباد و الشتر سرچشمه می گیرد و پس از آن کرخه نامیده می شود.

رودهای کوچک دیگری که از ره آبهای دامنه شرقی ارتفاعات کبیر کوه به وجود می آیند مانند سرابکلان، سراب زنجیره، گرود، کلیم و میکان پس از عبور از مسیرهای کوتاه به سیمره ملحق می شود. از رشته های فرعی سیمره در در مناطق شرقی استان بهره برداری محدودی برای زراعت به عمل می آید. سرچشمه ها و سرشاخه های این رودخانه قابلیتهای تفرجگاهی بسیار مناسبی دارند.

در استان ایلام تعداد معدودی آبشار وجود دارد که هر کدام فضای طبیعی دلنشینی را ایجاد کرده اند.

از جمله این آبشارها می توان به آبشار چم آو اشاره کرد. این آبشار در فاصله 18 کیلومتری مسیر ایلام به صالح آباد و در حد فاصل روستای چم آو و منطقه ی عمومی ماربره، آبشار بلند و پر آبی از میان تخته سنگ ها به پایین سرازیر می شود.

این آبشار که از کوه های ایلام سرچشمه می گیرد، پس از طی مسافتی کوتاه به رودخانه ی گدار خوش می ریزد.



از دیگر آبشارهای مهم استان ایلام آبشار آبتاف است. آبشار آبتاف در مسیر میمه به پهله زرین آباد شهرستان دهلران شده است.

آبشار آبتاف در زمره آبشارهای زیبای استان ایلام است که از پیرامون آن به عنوان تفرجگاه استفاده می شود.

چشمه سارها از منابع آب های سطحی استان ایلام هستند که در دامنه ارتفاعات جریان دارند.

بر اساس نتایج آمارگیری جهاد سازندگی، تعدادی از آبادی ها از چشمه های دائمی و تعداد دیگر از آبادیها از چشمه های فصلی استفاده می کنند.

تعداد چشمه ها در مناطق کوهستانی زیادتر و در نواحی جلگه ی کمتر است. در اغلب موارد دیده شده است که از آب چشمه به عنوان آب زارعی استفاده می شود و چنانچه آب چشمه زیاد باشد، چشمه به طور مستقیم به باغها، کرتها و مزارع کوچک صیفی کاری هدایت می شود.

چشمه های دور از آبادی معمولا به وسیله ی آبراهه هایی که در مجموع رودهای کوچکی را تشکیل می دهند و در اصطلاح محلی به آنها " گلال" گفته می شود ، به منظور آبیاری کشتزارها به سوی روستاها هدایت می شوند.



از مهمترین چشمه های استان ایلام چشمه آبگرم دهلران است. این چشمه در فاصله 3 کیلومتر شهر دهلران چشمه آبگرمی با خواص گوگردی قرار گرفته که از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

کبیر کوه رشته کوه ممتدی است که بخشی از کوهستان عظیم زاگرس را تشکیل می دهد.

این رشته از دیوارهای جنوبی دره ی رودخانه ی آب آفتاب و کنجان چم شهرستان مهران شروع شده و رو به سوی جنوب شرقی تا دره ی رودخانه ی کرخه در دهستان الوار گرمسیری از شهرستان خرم آباد لرستان ادامه می یابد.

دامنه های شمالی و شمال شرقی آن به دره های رودخانه ی سیمره، کرخه دامنه های جنوب و جنوب غربی آن به مرز ایران و عراق منتهی می شود.

دره کنجان چم تا دره رودخانه ی کرخه 175 کیلومتر و عرض آن در حد فاصل رودخانه سیمره یا کرخه تا مرز ایران عراق بین 45 تا 80 کیلومتر است.

این کوهستان پهنه ای به وسعت 9 هزار و 500 کیلومتر مربع را زیر پوشش قرار داده است.

این رشته کوه از شاخه های بسیاری تشکیل یافته که به سمت غرب و جنوب غربی ارتفاع آن ها کاسته می شود و بلندترین آن ها که خط الرأس رشته ی مزبور را تشکیل می دهند در بخش شرقی آن واقع شده اند.

بلندترین این کوه ها، قله ای به نام کبیر کوه است که دو هزار و 790 متر ارتفاع دارد و در 18 کیلومتری شرق روستای ارکواز واقع شده است.

از این رشته که کوهستان وسیع را تشکیل داده است، رودخانه های فراوانی سرچشمه می گیرند و اکثرا به خاک عراق وارد می شوند و تعداد دیگری از رودخانه ها نیز به رودخانه های سیمره و کرخه می پیوندد.

برای صعود به بلندترین قله ی این کوه می توان از راه اتومبیل رو ایلام به دره شهر و از طریق روستای بهرام خانی و راه کولم بالا به روستای گوران و پس از طی گردنه پینه به خط الرأس رشته مزبور دست یافت و از سرگردنه، خط الرأس مزبور را به سوی شمال غربی به طول 12.5 کیلومتر طی کرد تا به قله رسید.

در استان ایلام غارهای جالب توجهی وجود دارند که هر یک به نوعی زیبائی های منحصر به فردی را به نمایش گذاشته اند.

از جمله این غارها غار کناتاریکه است.غار عظیم « کناتاریکه » بره زرد در ارتفاعات سیوان کوه بدره در فاصله 35 کیلومتری مسیر ایلام - دره شهر و در نزدیکی روستای پاکل قرار دارد.

این غار یک حوضچه آبی، پرده های سنگی، صدها ستون و مجسمه استالاکتیتی و استالاگمیتی دارد و تالارهای ، چاه ها، دهلیزها و دالان های متعددی از لحظه ی ورود به داخل غار تا عمق 350 متری نظر هر بیننده ای را به سوی خود جلب می کند.

سردی هوای داخل غار موجب شده است که در طول سال هیچ نوع جانوری در آن زندگی نکند ، ولی اکسیژن کافی و هوای مطبوع و دلپذیری در داخل غار جریان دارد. ارتفاع بعضی از تالارهای داخل به 12 متر می رسد.



از دیگر غارهای مهم استان ایلام "غار خفاش" است. این غار در سه کیلومتری شمال شرقی شهر دهلران در دامنه ی کوهی مشرف به دره و چشمه های آب گرم دهلران واقع شده است.

این غار به علت زندگی میلیون ها خفاش در داخل آن ، به غار خفاش معروف شده است. خفاش های آن از نوع دم دار و بزرگ هستند. این غار دهلیزهای وسیعی دارد که عمق بعضی از قسمت های آن به 400 متر می رسد.

غار خفاش دهلران یکی از غارهای تاریخی عصر غارنشینی است که بعدها به زیستگاه خفاش ها تبدیل شده است.

موضوع مورد توجه این غار وجود توده های عظیم و ضخیم فضله خفاش در کف غار است که طی هزاران سال پدید آمده است و کشاورزان از آن برای تقویت زمین های زراعی استفاده می کنند. غار خفاش در فهرست آثار ملی ثبت شده است و مورد حفاظت و مراقبت است.

غار زینه گان شاخص ترین اثر طبعی استان ایلام است.

غار شگفت انگیز زینه گان در 5 کیلومتری جنوب شرقی شهر صالح آباد و در فاصله ی 52 کیلومتری ایلام قرار دارد.

این غار روباز که بیش از یک کیلومتر طول دارد ، دارای آب فراوان ، دهلیزهای آبگیر ، قندیل های متعدد و آبچکانهای طبیعی و بسیار جالب است.

هوای داخل غار بسیار سرد و مطلوب است. در حالیکه منطقه صالح آباد در تابستان حدود بیش از 40 درجه گرما دارد، اختلاف هوای بیرون غار با درون آن تقریباً 50 درجه است و به همین دلیل آن را غار بهشت نیز می نامند.

سرخس ها ، جلبک ها ، گل ها و گیاهان خودروی داخل غار، رنگ سنگ ها ، پیچ و خم داخل غار ، لب های به هم دوخته قسمت هایی از سقف غار همه و همه حکایت از شگفتی های طبیعت دارد. این غار یکی از جاذبه های مهم توریستی استان ایلام است.

استان ایلام به لحاظ موقعیت کوهستانی، تنوع آب و هوا ، بالا بودن مقدار نزولات جوی و دیگر خصوصیات طبیعی ، از جنگل طبیعی پوشیده شده است.

هر چند به مرور زمان از تراکم و وسعت اراضی جنگلی استان کاشته شده ، لکن در حال حاضر نیز باقی مانده جنگلهای استان نسبت به برخی استانهای کشور قابل توجه است و چشم اندازهای زیبایی از طبیعت استان را به نمایش می گذارد.

در گذشته نه چندان دور، این استان دارای جنگل های وسیع و متراکم با درختان تنومند در مناطق کوهستانی و بیشه های انبوه در دشتهای گرمسیری بود .

هنوز هم بقایای این جنگل ها را در نواحی شمالی استان می توان مشاهده کرد که عمدتا از گونه بلوط هستند.

نواحی جنگلی استان علاوه بر زیبایی های طبیعی، دو نوع محصول سقز و کتیرا نیز دارد که درآمد قابل توجهی برای مردم بومی به همراه دارد . مساحت جنگل های استان را حدود 500 هزار هکتار تخمین می زنند.

انواع گونه های درختی آن عبارتند از پسته کوهی، کیکم، زالزالک، بادام کوهی ، زبان گنجشک ، شن، انجیر کوهی، ارغوان، گیلاس وحشی، مورت، کنار و ارژن (ارجن) است.

پارک جنگلی چقاسبز یکی از فضاهای زیبا و دلنشین ایلام است که شرایط طبیعی مناسبی را جهت گذراندن اوقات فراغت مردم فراهم آورده است .

در مجاورت این پارک جنگلی که حدود چهار هزار هکتار وسعت دارد ، محل دائمی نمایشگاه ها و یک شهر بازی با تأسیسات مربوطه احداث شده است. در میان این جنگل انبوه که از درختان بلوط ، پسته ، زالزالک و انواع گونه های گیاهی پوشیده شده است، درختانی همچون کاج، سر ، اقاقیا ، ارجن ، بادام کوهی و گردو کاشته شده است. این پارک جنگلی پرندگان کمیاب و زیبا مانند بوتیمار نیز دارد.

دره پر آب و درخت و مصفای میشخاص از روستای جعفرآباد در فاصله 30 کیلومتری ایلام شروع شده و تا ارتفاعات طولاب که در آن جنگل و باغ در هم آمیخته اند، ادامه می یابد.

درختان گردو، انواع میوه ها ، چندین روستا در مسیر ییلاقی دره با مردمانی فعال و مهربان، سرچشمه های خروشان، چشمه ساران متعدد نزدیک بودن این دره ی ییلاقی با تفریحگاه جنگلی گاوز و مزارع متنوع آن باعث نشاط و علاقه در بازدید کنندگان از محل می شود.

در دو کیلومتری این دره ی ییلاقی و در طول مسیر جاده ایلام به دره شهر جنگل انبوه و زیبای مله پنجاو ، زیبایی خاصی به این مجموعه بخشیده است . دره ی ییلاقی هفتاو میشخاص با باغات و مزارع یکی از مناطق سرسبز و دیدنی و پر آمد استان ایلام است . که محصولات آن کیفیت مطلوبی دارند و در داخل و خارج استان به فروش می رسد و باعث رونق اقتصادی منطقه شده است.

از دیگر مناطق دیدنی استان ایلام تفریحگاه کلم بدره است.

این تفریحگاه ییلاقی در فاصله 70 کیلومتری ایلام در دره ی کلم ( در حد فاصل ایلام – بدره ) قرار دارد.

وجود باغات، گونه های مختلف گیاهی و رودخانه ی پر آبی که از دامنه ی کبیر کوه سرچشمه می گیرد، این منطقه را به یکی از زیباترین مناطق استان مبدل ساخته است . زمان استفاده از این تفریحگاه کلم بدره ، تمام فصول سال و به ویژه فصل تابستان است و عمده ی مراجعین آن از اهالی شهرهای استان هستند.

در این استان دشتهای کم وسعتی وجود دارد که مهمترین آنها دشت های ایلام، شیروان ، چرداول و هلیلان است.

در این مناطق به علت دسترسی به آب های سطحی ، شهرک ها و آبادی هایی با تراکم بالای جمعیت وجود دارند. دشتهای دیگر منطقه عبارتند از صالح آباد، مهران، محسن آباد، نصیریان، موسیان و دشت عباس که از نوع دشتهای آبرفتی و رسوبی کنار رودخانه هستند. اغلب این دشت ها ، خاک رسی با ضخامت زیاد دارند.

در مناطق کوهستانی و میان جنگلهای استان ایلام جانوران مختلفی زندگی می کنند که از مهمترین آنها می توان به کل، بز، قوچ، میش کوهی، پلنگ، خرس، گراز، گرگ، روباه، شغال، خرگوش، راسو، سنجاب، عقاب ، شاهین، کرکس، کبک معمولی، تیهو، هوبره، دراج، آهو و ... گویا در گذشته در برخی مناطق استان شیر و ببر نیز مشاهده شده است، اشاره کرد.

تعدادی از پرندگان مهاجر، مخصوصا غاز، پرستو و چلچله به مناطق گرمسیری استان مهاجرت می کنند.

در قلمرو استان ایلام شکارگاه های متعددی وجود دارد که اهم آنها می توان شکارگاه های ایلام شامل کوه های مانشت ، شره زول، قلارنگ، سیوان، سیاه کوه، بولی شلم ، بانکول، قلندر، گچان، سیوان بدره، مله گون، اشاره کرد.

برابر گزارش حفاظت محیط زیست استان ایلام، به منظور حفظ و احیای حیات وحش مناطقی از استان "محدوده شکار ممنوع " اعلام شده که عبارتند از شش کلان (رنو) ، شره زول ، قلندر، گچان، بانکول همچنین «آثار طبیعی ملی دهلران » شامل غار خفاش، چشمه آب گرم و چشمه قیر مورد حفاظت قرار گرفته است . مجموع وسعت این محدوده ها 1400 هکتار اعلام شده است.

همه این آثار و مکانهای طبیعی بخش از زیباییهای خدادادی استان ایلام که می توان برای هر گردشگری قابل توجه و لذت بخشش باشد.