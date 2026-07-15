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۲۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۲۳

لیاقت: ۵۶ مورد حادثه و حریق در آتش نشانی بندرعباس هفته گذشته ثبت شد

لیاقت: ۵۶ مورد حادثه و حریق در آتش نشانی بندرعباس هفته گذشته ثبت شد

بندرعباس - رئیس سازمان آتش‌نشانی بندرعباس از اعزام ۲۳۸ آتش‌نشان در ۸۰ ناوگان برای امدادرسانی به ۵۶ مورد حریق و حادثه در هفته گذشته خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدامین لیاقت عصر چهارشنبه در تشریح عملکرد این سازمان، اظهار کرد: در هفته گذشته مجموعاً ۵۶ مورد حریق و حادثه در سطح شهر بندرعباس به وقوع پیوسته است.

وی در تشریح جزئیات این آمار گفت: از مجموع عملیات‌های انجام شده ۲۶ مورد مربوط به آتش‌سوزی و ۴۶ مورد مربوط به حوادث مختلف بوده است که نیروهای عملیاتی با آمادگی کامل به محل این وقایع اعزام شدند.

رئیس سازمان آتش‌نشانی بندرعباس در خصوص توان ناوگان و نیروی انسانی به‌کارگیری شده، عنوان کرد: برای امدادرسانی به این موارد ۲۳۸ نیروی آتش‌نشان در قالب ۸۰ ناوگان اعزامی به ماموریت اعزام شده‌اند تا در کمترین زمان ممکن نسبت به اطفای حریق و امدادرسانی در حوادث اقدام کنند.

لیاقت در ادامه به اقدامات حوزه پیشگیری و آموزش اشاره کرد و افزود: در هفته‌ای که گذشت ۲۴ مورد بازدید پیشگیرانه توسط کارشناسان این سازمان صورت گرفته است. همچنین در بخش آموزش ۲ دوره آموزشی برگزار شد که ۲۳ نفر در این دوره‌ها شرکت کردند.

وی در پایان با تأکید بر رعایت نکات ایمنی توسط شهروندان، خاطرنشان کرد: برای شنا فقط از استخرهایی که مخصوص شنا ساخته شده و در حضور ناجی غریق است، استفاده نمایید.

کد مطلب 6888980

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