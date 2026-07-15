طرح ملی پایش سلامت کارکنان در زنجان اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، اسلام محمدی‌پور ظهر چهارشنبه در جلسه ویژه رابطان و نمایندگان ورزش دستگاه های اجرایی استان زنجان، با اشاره به مصوبات شورای ورزش استان گفت: دستگاه‌های اجرایی استان در مجموع دارای ۵۱ فضای ورزشی هستند که بر اساس مصوبه، موظفند بخشی از ظرفیت این اماکن را به برنامه‌های ورزش همگانی اختصاص دهند. این برنامه‌ها با همکاری هیئت ورزش همگانی و با حضور مربیان تخصصی، ابتدا برای کارکنان و سپس برای عموم مردم برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه این طرح در مرحله نخست به صورت پایلوت در استانداری و اداره‌کل ورزش و جوانان اجرا شده است، افزود: در ادامه، تمامی کارکنان رسمی، پیمانی، قراردادی و کارگری دستگاه‌های اجرایی استان مشمول این طرح می‌شوند و کمیته ورزش کارکنان برای نظارت مستمر بر روند اجرا در دستگاه‌ها تشکیل می‌شود.

مدیرکل ورزش و جوانان استان زنجان، ارتقای بهره‌وری، پیشگیری از بیماری‌های غیرواگیر و ناهنجاری‌های اسکلتی-عضلانی، افزایش نشاط و بهبود روابط اجتماعی در محیط کار را از مهم‌ترین اهداف این طرح برشمرد و تصریح کرد: در قالب این طرح، برای هر کارمند یک شناسنامه سلامت تشکیل می‌شود و فرآیند غربالگری، ارزیابی ساختار قامتی، آمادگی جسمانی و ترکیب بدن انجام می‌گیرد.

محمدی‌پور ادامه داد: پس از ارزیابی‌های تخصصی، برای هر فرد برنامه تمرینی، حرکات اصلاحی و توصیه‌های تغذیه‌ای متناسب با وضعیت جسمانی او تدوین خواهد شد و در صورت نیاز، افراد به مراکز درمانی معرفی می‌شوند. وی تأکید کرد که تمامی اطلاعات سلامت کارکنان به صورت کاملاً محرمانه نگهداری می‌شود.

وی با اشاره به انعقاد تفاهم‌نامه بین دستگاه‌های اجرایی با هیئت‌های ورزش همگانی، پزشکی ورزشی و آمادگی جسمانی، ادامه داد: تحقق اهداف این طرح منوط به همراهی همه دستگاه‌هاست و امیدواریم با اجرای این برنامه، شاهد ارتقای سطح سلامت و افزایش بهره‌وری در محیط‌های کاری استان باشیم.