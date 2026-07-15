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۲۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۲۶

صدیقی: عدم اجرای قانون امر به معروف توسط دستگاه‌ها ترک فعل است

صدیقی: عدم اجرای قانون امر به معروف توسط دستگاه‌ها ترک فعل است

رشت- دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر گیلان با تأکید بر لزوم اهتمام ویژه دستگاه‌های اجرایی به این حوزه، گفت: عدم اجرای قانون امر به معروف توسط دستگاه‌ها ترک فعل است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی صدیقی بعدازظهر چهارشنبه در جلسه شورای امر به معروف و نهی از منکر در استانداری گیلان، با اشاره به آیات قرآن کریم، اظهار کرد: ضرورت احیای این فریضه دینی بر کسی پوشیده نیست و این مسئله نشان‌دهنده اهمیت والای این واجب الهی است.

وی با بیان اینکه شوراهای امر به معروف و نهی از منکر بر اساس اصل هشتم قانون اساسی فعالیت می‌کنند، گفت: این شوراها در سه سطح «امر به معروف مردم بر مردم»، «امر به معروف مردم بر مسئولان» و «امر به معروف مسئولان بر مردم» مأموریت دارند.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر گیلان ضمن تأکید بر لزوم تلاش و اهتمام ویژه دستگاه‌های اجرایی در چارچوب قانون، تصریح کرد: طبق ماده ۱۰ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، تمام دستگاه‌های ذی‌ربط مکلف هستند ضمن حمایت از اجرای امر به معروف، در جهت رفع منکرات تلاش کنند.

صدیقی با اشاره به وجود فراز و فرودهایی در عملکرد دستگاه‌های اجرایی در این حوزه، هشدار داد: عدم اجرای این قانون توسط نهادهای مرتبط، مصداق ترک فعل محسوب می‌شود و مورد پیگیری جدی قرار خواهد گرفت.

وی با اشاره به تلاش دشمنان در جنگ ترکیبی در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، بیان کرد: شوراهای امر به معروف با ریل‌گذاری و الگوبرداری صحیح، می‌توانند سبب افزایش آگاهی و امیدآفرینی در سطح جامعه شوند.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر گیلان بر لزوم توجه به شوراهای امر به معروف تأکید کرد و گفت: آموزش و تقویت این شوراها، سبب گسترش آگاهی و ترویج معروف در سطح جامعه و در نهایت ناکامی دشمنان خواهد شد.

صدیقی در پایان خاطرنشان کرد: این اهتمام ویژه در راستای ترویج معروف، سبب خواهد شد تا در شأن حاکمیت اسلامی، جامعه‌ای مبرا از هرگونه منکر داشته باشیم.

کد مطلب 6888989

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