مشهد بزرگترین ظرفیت برای تبلیغ مفاهیم عالیه اسلامی را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علی عسکری ظهر چهارشنبه در دیدار حجتالاسلام الهی، معاون فرهنگی تبلیغاتی سازمان تبلیغات اسلامی و هیئت همراه، با یاد رهبر شهید و قدرت بیان ایشان از پیش از انقلاب تا تمامی دوران ریاست جمهوری و رهبری در تبلیغ و انسجام ملی اظهار کرد: من خاطرات بسیاری از شروع به تشکیل اولین دفتر تبلیغات اسلامی در قم تا کنون دارم و از پایگاه ارزشمند این نهاد میتوانم به شخصیت بزرگ آیتالله جوادی آملی و آیتالله سبحانی و دیگر بزرگان نام ببرم که باعث نقاط قوت این سازمان هستند.
معاون فرهنگی و زیارت استانداری خراسان رضوی بیان کرد: نشر مفاهیم ارزشمند دینی با سویههای جذاب اجتماعی که برای جوانان دارای ارتباط اندیشه و فکر باشد و مخصوصاً در جذب گروههای بسیار زیاد فکری میتواند گام مؤثری برای شکوفایی کشور ایفا کند.
وی تأکید کرد: باید در مسیر اهداف گام دوم، بیانات رهبری و با دید جذب حداکثری، عملیات بزرگی را در جامعه داشته باشیم و خوشبختانه این سازمان با رویکردهای جدید خود چشمانداز بسیار خوبی در آینده خواهد داشت.
عسکری تصریح کرد: خراسان رضوی و بالاخص مشهد مقدس با وجود مضجع نورانی حریم رضوی که حدود ۳۰ میلیون زائر داخلی و ۳ میلیون زائر خارجی را هر سال مورد استقبال خود قرار میدهد، بزرگترین ظرفیت برای تبلیغ مفاهیم عالیه اسلامی و خدمترسانی به زائران علی بن موسیالرضا علیهالسلام را دارد و باید از این ظرفیت در راه درست آن استفاده کرد.
در ادامه حجتالاسلام الهی، معاون فرهنگی تبلیغاتی سازمان تبلیغات اسلامی نیز در این جلسه اظهار کرد: اداره کل فرهنگی تبلیغاتی در بین سه اداره آموزش و پرورش فعالیتهای گستردهای را دارد و سعی کرده در دو بخش خواهران و برادران فعالیت خود را ایفا نماید.
معاون فرهنگی تبلیغاتی سازمان تبلیغات اسلامی افزود: این اداره با ۴۵ نهاد همکاری دارد و حدود ۱۸ هزار نفر را در آموزشهای خود ثبتنام کرده است و با ۱۴۸ گروه تبلیغاتی و ۴۸ گروه تخصصی در رشتههای مختلف فعال است و خدمات خود را انجام میدهند.
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