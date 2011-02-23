طولانی ترین دیکتاتوری جهان سقوط می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، نشریه "دی سایت" در تحلیلی نوشت: معمر القذافی حاکم لیبی مدت طولانی با تکیه بر دلارهای نفت، نیروهای پلیس و کمیته های انقلابی در کشورش حکومت کرد، اما دیگر دوره وی به سر آمده است. حالا مشخص شده است که چقدر دولت وی ضعیف است.

نویسنده در ادامه خاطر نشان کرد که به این ترتیب یکی دیگر از دیکتاتورهای جهان عرب سست شده و سرگیجه گرفته است. در لیبی مردم به خیابانها ریخته اند. شورشهای مردمی در این کشور تا کنون حدود 233 کشته بر جا گذاشته بسیاری از شهرها از کنترل حکومت خارج کرده است. یکی از پسرهای دیکتاتور لیبی آشکارا ملتش را تهدید به کشتار کرده است.

نویسنده در بخش دیگری از این مطلب خاطر نشان کرد: بر خلاف تونس و مصر لیبی یک کشور ثروتمند است که منابع نفت و گاز بسیاری دارد. لیبی از نظر اقتصادی در وضعیت بهتری از همسایگان غربی و شرقی خود قرار دارد. با این حال این چهارمین کشور آفریقایی از نظر وسعت با تنها 6.5 میلیون سکنه همزمان بالاترین نرخ بیکاری و بالاترین رشد جمعیت را دارا است.

لیبی در بین دیکتاتورهای عربی همواره به عنوان کشوری با بالاترین سرکوبگری توسط نیروهای پلیس مطرح بوده است واز سازمانهای امنیتی بسیار قدرتمندی برخوردار بوده است. حاکم این کشور از از سال 1969 معمر القذافی بوده است. در این میان وی طولانی ترین سلطنت جهانی را دارا می باشد. دولت وی در لیست کشورهای عربی بدون آزادی عقیده در بالاترین جایگاه قرار دارد.

نویسنده در بخش دیگری از این مطلب به رفاه، تجمل گرایی و فساد بالای خاندان سلطنتی در لیبی اشاره کرده و نوشت: در چنین وضعیتی نارضایتی در چند سال اخیر شدیدا در این کشور افزایش پیدا کرده و اعتراضات گسترده این روزها در لیبی گواه این مطلب است.

نویسنده در بخش دیگری از این مطلب با اشاره به فساد و بی عدالتی های زیادی که در طول حکومت قذافی بر لیبی وجود داشته است نوشت: تا به حال ملت لیبی بیشتر در برابر این وضعیت ساکت بوده اند و به ندرت انتقادی شکل می گرفت. هر گونه اعتراضی شدیدا در نطفه خفه می شد. اما امروز این طور به نظر می رسد که این حکومت دیکتاتوری نیز در پایان راه قرار دارد.