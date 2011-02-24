چاد شریک قذافی در سرکوب معترضین / حمله مزدوران به مردم شهر مصراته

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی العربیه، یک عضو دادگاه جنایی بین المللی اعلام کرد : رئیس جمهور چاد برای اعزام نیرو در سرکوب قیام مردمی لیبی تلاش می کند.

سیف الاسلام پسر معمر القذافی دیکتاتور لیبی مدعی شده است زندگی عادی در شهرهای لیبی در جریان است و بمباران شهرهای مختلف لیبی دروغ است.

الجزیره نیز گزارش داد که وزیر دادگستری مستعفی لیبی از کشورهای دنیا خواست که از ملت لیبی حمایت کنند. وی اظهار داشت که مردم لیبی خواهان مذاکره نیستند و هیچ راه حلی جز کناره گیری معمر القذافی از قدرت را نمی پذیرند.

رویترز نیز اعلام کرد : عوامل معمر القذافی به معترضین در نزدیکی "مصراته" حمله کرده اند که این حمله منجر به کشته و زخمی شدن شماری از معترضین شده است.

در شهر الزاویه نیز حمله گردان های قذافی سبب کشته شدن دست کم 10 نفر و زخمی شدن 40 نفر دیگر شده است. هم اکنون در شهر زواره در غرب طرابلس نیز تظاهرات معترضین علیه رژیم دیکتاتوری قذافی آغاز شده است.

خطوط هواپیمایی ایتالیا نیز به دلیل مسائل امنیتی پروازهای خود را به لیبی قطع کرده است.