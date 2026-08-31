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۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۲۶

اجلاس رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور در مشهد آغاز شد

اجلاس رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور در مشهد آغاز شد

مشهد- اجلاس روسای دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی سراسر کشور با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مشهد مقدس آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، صبح دوشنبه ۹ شهریورماه، اجلاس رؤسای دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی سراسر کشور با حضور محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در مجتمع شهدای سلامت مشهد مقدس آغاز شد. در این اجلاس که با حضور معاونان و مدیران ارشد وزارت بهداشت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مدیرانی از سازمان برنامه و بودجه و استاندار خراسان رضوی برگزار می‌شود، مهم‌ترین برنامه‌ها، راهبردها و طرح‌های ملی حوزه سلامت مورد بحث و تبادل نظر قرار می‌گیرد.

بررسی ابعاد اجرایی و توسعه «برنامه ملی پزشکی خانواده و نظام ارجاع» از مهم‌ترین محورهای گفت‌وگو و دستور کارهای اصلی این گردهمایی سراسری اعلام شده است.

گفتنی أست، این اجلاس به مدت دو روز از امروز ٩ شهریور آغاز و فردا (سه شنبه) ١٠ شهریور به کار خود پایان می‌دهد.

کد مطلب 6932810

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