به گزارش خبرگزاری مهر، صبح دوشنبه ۹ شهریورماه، اجلاس رؤسای دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی سراسر کشور با حضور محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در مجتمع شهدای سلامت مشهد مقدس آغاز شد. در این اجلاس که با حضور معاونان و مدیران ارشد وزارت بهداشت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مدیرانی از سازمان برنامه و بودجه و استاندار خراسان رضوی برگزار میشود، مهمترین برنامهها، راهبردها و طرحهای ملی حوزه سلامت مورد بحث و تبادل نظر قرار میگیرد.
بررسی ابعاد اجرایی و توسعه «برنامه ملی پزشکی خانواده و نظام ارجاع» از مهمترین محورهای گفتوگو و دستور کارهای اصلی این گردهمایی سراسری اعلام شده است.
گفتنی أست، این اجلاس به مدت دو روز از امروز ٩ شهریور آغاز و فردا (سه شنبه) ١٠ شهریور به کار خود پایان میدهد.
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