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۶ اسفند ۱۳۸۹، ۱۳:۵۵

سید صالحی:

گلزنی به سپاهان برایم از همه چیز سخت تر بود

گلزنی به سپاهان برایم از همه چیز سخت تر بود

اصفهان - خبرگزاری مهر: مهاجم تیم استقلال تهران گفت: گلزنی به سپاهان برایم سخت بود زیرا سال‌ها در این تیم به میدان رفتم اما به دلیل شرایط حرفه‌ای مجبور بودم استقلال را به سپاهان ترجیح دهم.

 به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، سید مهدی سید صالحی پنجشنبه شب پس از تساوی تیمش مقابل استقلال تهران در گفتگو با خبرنگاران رسانه‌های گروهی در مورد این تساوی اظهار داشت: گلزنی به سپاهان و بازی کردن مقابل این تیم برایم دشوار بود و به سختی مقابل سپاهان به میدان رفتم زیرا 7 سال در این تیم بازی کرده بودم و این تیم را خانه خود می‌دانستم.

وی در مورد مدیرعامل باشگاه سپاهان اظهار داشت: از محمدرضا ساکت تشکر می‌کنم زیرا احساس می‌کنم که به این مدیرعامل مدیون هستم و روزهای خوبم را مدیون ساکت هستم زیرا این مدیرعامل به من فرصت داد و اجازه داد خودم را نشان بدهم.

سیدصالحی در مورد شعار هواداران سپاهان در بازی شب گذشته و بی‌غیرت خواندنش در این بازی گفت: در مورد این شعارها، هواداران و جو ورزشگاه صحبت نمی‌کنم زیرا خودتان در بازی حضور داشتید و شاهد همه چیز بودید بنابراین نیازی به اظهار نظر در این زمینه نیست.

وی با بیان اینکه استقلال در این بازی می‌توانست پیروزی را ازآن خود کند، اضافه کرد: هر دو تیم بازی خوبی از خود به نمایش گذاشتند و نشان دادند که مدعی قهرمانی هستند و در آینده با شرایط خوبی مواجه خواهند شد.

هواداران تیم سپاهان در بازی دیروز تیم‌های استقلال و سپاهان، سید مهدی سیدصالحی را بی‌غیرت خواندند و علیه این بازیکن شعارهایی سر دادند.

امیرآبادی: وزش باد اجازه پیروزی استقلال را نداد

بازیکن تیم فوتبال استقلال تهران گفت: استقلال در بازی خود مقابل سپاهان می‌توانست به پیروزی برسد اما باد اجازه پیروزی به ما نداد.

امیرآبادی گفت: بازی خوبی از هر دو تیم شاهد بودیم و دو تیم نشان دادند که از مدعیان اصلی قهرمانی هستند و می‌توانند قهرمانی را ازآن خود کنند.

وی با بیان اینکه باد در نحوه بازی ما تاثیر بسیاری گذاشت، ادامه داد: استقلال در این بازی موقعیت‌های بسیاری داشت و می‌توانست به پیروزی برسد زیرا برای 3 امتیاز بازی به اصفهان آمده بود اما شدت باد در این بازی به حدی بود که نتوانست از موقعیت‌های خود استفاده کرده و به پیروزی برسد.

مدافع استقلال در مورد روند بازی گفت: استقلال در نیمه نخست بازی عملکرد خوبی نداشت اما رفته‌رفته بهتر شد و در نیمه دوم عملکرد خوبی از خود به نمایش گذاشت؛ به هر حال دو تیم در بازی دیشب عملکرد خوبی از خود به نمایش گذاشتند و نشان دادند که از مدعیان اصلی قهرمانی هستند.

بازی دو تیم سپاهان و استقلال تهران شب گذشته در ورزشگاه فولادشهر اصفهان با نتیجه تساوی یک بر یک به پایان رسید.

عمران زاده: داور در مورد اخراج نکردن من اشتباه نکرد

بازیکن تیم فوتبال استقلال تهران نیز به خبرنگاران گفت: هدایت ممبینی در بازی تیم ما مقابل سپاهان در مورد اخراج نکردن من اشتباه نکرد زیرا به صحنه نزدیک بود.

حنیف عمران‌زاده اظهار داشت: به نظر من تیم ما خوش‌شانس بود که توانست در دقایق پایانی بازی به گل برسد و بازی باخته را با تساوی عوض کند زیرا سپاهان تیم بزرگی است و گرفتن یک امتیاز از این تیم کار آسانی نیست.

وی با بیان اینکه این بازی بازی مدعیان قهرمانی بود، تصریح کرد: می‌توانیم در ادامه در بازی‌های خود به پیروزی برسیم و با کسب 3 امتیاز بازی‌های پیش‌رو، صدر جدول را در اختیار خود درآوریم.

بازیکن تیم استقلال تهران در مورد صحنه خطای خود و گرفتن کارت زرد از داور گفت: در صحنه خطا ممبینی در 3 متری من ایستاده بود و کمک‌داور هم در کنارم بود و با توجه به اینکه داور و کمک داور به من نزدیک بودند، فکر نمی‌کنم باید اخراج می‌شدم و تصمیم داور درست بود.

وی در مورد نتیجه ذوب‌آهن در مقابل صبای قم گفت: با این نتیجه کارمان سخت شده است اما چند هفته قبل هم ذوب‌آهن در صدر جدول از نظر امتیازی اختلاف بسیاری با تیم ما داشت اما هم سپاهان و هم استقلال به ذوب‌آهن رسیدند و اختلاف خود را با این تیم کم کردند.

عمران‌زاده اضافه کرد: بازی‌های رودروی زیادی داریم و می‌توانیم با پیروزی در این بازی‌ها به صدر جدول برسیم.

کد مطلب 1261044

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