فولاد جای پرسپولیس را در جدول گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال فولاد خوزستان و آلومینیوم اراک در چارچوب هفته یازدهم رقابت‌های لیگ برتر امروز جمعه ۸ آبان از ساعت ۱۸ در ورزشگاه شهدای فولاد اهواز و با قضاوت علی بای به مصاف هم رفتند که این دیدار در پایان با برتری یک بر صفر شاگردان حمید مطهری به پایان رسید.



فولاد که در این مسابقه به دنبال کسب سه امتیاز خانگی بود، توانست در نیمه نخست به گل برسد و از حریف خود پیش بیفتد. ابوالفضل رزاق‌پور در دقیقه ۲۰ موفق شد دروازه آلومینیوم را باز کند تا میزبان با برتری یک گله به کار خود ادامه دهد.



پس از این گل، شاگردان پیروز قربانی برای جبران نتیجه تلاش کردند، اما آلومینیوم نتوانست در ادامه مسابقه دروازه فولاد را باز کند. از سوی دیگر، تیم میزبان نیز با حفظ برتری خود تلاش کرد نتیجه را تا پایان مسابقه نگه دارد.



در نهایت، تلاش دو تیم در دقایق باقی‌مانده ثمری نداشت و فولاد توانست با همان یک گل از سد نماینده اراک عبور کند و سه امتیاز ارزشمند این مسابقه را به دست آورد.



با این پیروزی، فولاد خوزستان مجموع امتیازات خود را به ۲۲ رساند و به صورت موقت به رتبه دوم جدول رده‌بندی لیگ برتر صعود کرد و جای پرسپولیس را گرفت ... آلومینیوم اراک نیز با ۱۴ امتیاز در جایگاه هفتم جدول باقی ماند.