دادگاه باند بزرگ قاچاقچیان مواد مخدر در کرج برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، جلسه دادگاه متهمین باند بزرگ توزیع مواد مخدر در شعبه یک دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان کرج به ریاست آصف الحسینی برگزار شد.

از این باند بزرگ، حدود 494 کیلوگرم کراک، 175 کیلوگرم تریاک خالص و 8 کیلوگرم حشیش ثبت و ضبط شد که جلسه دادگاه با حضور متهمین به نامهای جلیل ک، سرتیپ م، رئوف غ، حسن ک، کریم ره مسعود، مجید پ، ولی ج و وکلای این متهمان برگزار شد.

این باند علاوه بر حمل و توزیع مواد مخدر به جعل اسناد دولتی و کارت شناسایی سپاه و نیروی انتظامی و استفاده از سند مجعول نیز می پرداختند.

پس از تفهیم اتهام ریاست دادگاه به متهمین در حضور وکلا و اتهام بازپرسی، جلسه دادگاه به پایان رسید.

آصف الحسینی با اشاره به پرونده سنگین متهمین گفت: حکم صادره تا چند روز آینده اعلام خواهد شد.

صدور حکم اعدام برای دو نفر از قاچاقچیان مواد مخدر

همچنین بنا براعلام اداره کل دادگستری البرز، در جلسه دادرسی که به سرپرستی دادرس شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی کرج، صفری، دو متهم به نامهای حسن د، به اتهام وارد کردن 345 گرم هروئین فشرده (کراک) به داخل زندان و همچنین کمال الف، به اتهام فروش 41 گرم و 60 سانت کراک، هشت گرم شیشه، هفت گرم و 20 سانت تریاک، پنج گرم و 65 سانت سوخته تریاک و 10 گرم و 70 سانت شیره تریاک به اعدام محکوم شدند.