95 درصد ظرفیت نیروگاه ‌های برق‌ آبی کشور در خوزستان است

علیرضا رضانیا در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز با بیان اینکه این نیروگاه ‌ها به ‌صورت بهینه در مدار هستند، عنوان کرد: در حال حاضر حدود 300 واحد نیروگاهی در مدار قرار دارند که این واحدها آماده اتصال به برق سراسری کشور در تابستان هستند.



وی ظرفیت مخازن آبی مربوط به این نیروگاه‌ ها را 14 میلیارد مترمکعب اعلام کرد و گفت: این سدها در حال حاضر ساخته شده و در مدار تولید و استفاده قرار گرفته ‌اند.



این مسئول در سازمان آب و برق خوزستان با اشاره به موضوع استفاده بهینه از آب‌های سد مخزنی تصریح کرد: اگر در دیگر مصارف پایین ‌دستی سدهای مخزنی مانند آب شرب، کشاورزی و صنعت صرفه ‌جویی شود می ‌توانیم این صرفه‌ جویی را اقدام به تولید بیشتر و بهینه برای صنعت کنیم.



عضو ستاد خشکسالی خوزستان همچنین با اشاره به استقبال از سرمایه‌ گذاری بخش خصوصی در احداث نیروگاه‌ های برقی مقیاس کوچک و ارائه تسهیلات حمایتی دولت از خصوصی ‌سازی در صنعت تولید انرژی، عنوان کرد: با احداث نیروگاه های جدید 183 مگاوات به ظرفیت تولید برق خوزستان افزوده می ‌شود.



مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان با بیان اینکه سرمایه‌ گذاری در زمینه احداث نیروگاه‌ های مولد برق مقیاس کوچک در استان خوزستان با توجه به ظرفیت موجود سودمند و اقتصادی است، از سرمایه‌ گذاران خواست تا برای احداث این نیروگاه‌ ها با توجه به تسهیلات فراهم شده اقدام کنند.