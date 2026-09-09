به گزارش خبرگزاری مهر، خبرنگار المیادین تاکید کرد که دشمن سعودی طی سه روز ۱۳۵ حمله هوایی برای حمایت از مزدوران خود در الجوف انجام داد اما نتوانست روند نبرد را تغییر دهد.

وی اضافه کرد: نیروهای مسلح یمن بانک اهداف خود را دارند و تداوم حملات عربستان باعث گسترش دامنه واکنش صنعاء خواهد شد.

خبرنگار المیادین ادامه داد: نیروهای مسلح یمن هنوز از موشک های مافوق صوت یا پهپادهای خاص خود در جنگ علیه دشمن سعودی استفاده نکرده اند.

پیشتر نیز یک منبع میدانی در گفتگو با شبکه یمن طی روز سه شنبه تاکید کرد که نیروهای مسلح این کشور مواضع دشمن سعودی را در منطقه الیتمه واقع در خب والشعف در استان الجوف هدف قرار دادند.

این منبع اضافه کرد که نیروهای یمنی یک عملیات گسترده برای دور زدن عناصر وابسته به دشمن سعودی که در بازار الیتمه نفوذ کرده بودند انجام دادند و طی آن ده ها فروند از تجهیزات نظامی آنها منهدم شد.

وی تصریح کرد که بازار التیمه و تمام مناطقی که دشمن به آنها نفوذ کرده بود پاکسازی شده و عناصر متخاصم در اطراف الجوف تحت تعقیب قرار گرفتند. نیروهای مسلح یمن تحرکات دشمن را در تمام محورهای درگیری الجوف زیر نظر دارند.