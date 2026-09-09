به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، احمد آریایی‌نژاد، با اشاره به مشکلات موجود در تامین دارو، به‌ویژه داروهای ضروری و حیاتی، گفت: کمبود دارو تنها یک مسئله اقتصادی نیست، بلکه در برخی موارد به طور مستقیم با جان و سلامت بیماران ارتباط دارد و اگر داروی ضروری یک بیمار به موقع تامین نشود، ممکن است بیماری تشدید شده یا حتی جان بیمار به خطر بیافتد.

وی با بیان اینکه برخورداری از درمان به موقع و مناسب حق هر فرد است، افزود: متاسفانه امروز به دلایل مختلف، از جمله گرانی دارو و افزایش هزینه‌های پزشکی، بخشی از مردم ناچار شده‌اند درمان خود را به تعویق بیندازند یا حتی از ادامه درمان صرف‌نظر کنند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: وقتی یک بیمار توان پرداخت هزینه دارو و درمان خود را ندارد، طبیعی است که مراجعه او به مراکز درمانی و مطب‌ها کاهش پیدا کند؛ موضوعی که آثار آن را می‌توان در خلوت‌تر شدن برخی مراکز درمانی و مطب‌ها نیز مشاهده کرد و این مسئله باید برای مسئولان یک زنگ خطر جدی باشد.

آریایی‌نژاد با تاکید بر ضرورت پیش‌بینی و هشدار به موقع درباره کمبود دارو، اظهار کرد: ای کاش سامانه‌ای وجود داشت که حداقل چند ماه زودتر درباره احتمال کمبود داروهای ضروری هشدار می‌داد تا مسئولان فرصت کافی برای برنامه‌ریزی، تأمین و توزیع دارو داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه بخشی از مشکلات حوزه دارو ناشی از تحریم‌ها و محدودیت‌های خارجی است، گفت: بخشی از مشکلات به تحریم‌ها و رفتارهای ناجوانمردانه قدرت‌های استکباری بازمی‌گردد، اما در داخل کشور نیز باید با هم‌افزایی، هماهنگی و مدیریت بهتر منابع تلاش کنیم آثار این فشارها را کاهش دهیم.

این نماینده مجلس تاکید کرد: اگر دستگاه‌های مختلف در حوزه دارو و درمان با یکدیگر هماهنگ باشند و منابع موجود به شکل صحیح مدیریت شود به طور قطع می‌توانیم بهتر با مشکلات مقابله کنیم و اجازه ندهیم فشار اصلی به مردم و بیماران وارد شود.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه مشکل تامین دارو تنها به بیماران قلبی محدود نمی‌شود، تصریح کرد: امروز بیماران مبتلا به بیماری‌های مختلف با مشکلات جدی در تامین دارو مواجه هستند و نمونه‌های بسیار نگران‌کننده‌ای از هزینه‌های درمان وجود دارد.

وی افزود: بیماری را می‌شناسم که برای ادامه درمان خود به دو آمپول در ماه نیاز دارد و هزینه همین دو آمپول حدود ۷۴ میلیون تومان است؛ در حالی که این فرد کارگر و مستاجر است و باید ماهانه چنین مبلغی را فقط برای داروی خود پرداخت کند.

آریایی‌نژاد ادامه داد: بیمار دیگری نیز وجود دارد که برای جلوگیری از تشدید بیماری و عوارض آن، به وسیله‌ای نیاز دارد که هزینه آن حدود یک میلیارد تومان است؛ این فرد مستخدم قراردادی یک مدرسه است و واقعا باید پرسید چنین بیماری از کجا می‌تواند این هزینه را تأمین کند.

این نماینده مجلس با اشاره به تلاش‌هایی برای کمک به تامین هزینه درمان این بیماران گفت: در یک مورد وعده داده شده حدود ۴۰۰ میلیون تومان برای تامین بخشی از هزینه درمان بیمار تهیه شود، اما وقتی هزینه‌های درمان تا این اندازه بالا رفته است، روشن است که کمک‌های مقطعی نمی‌تواند پاسخگوی نیاز بیماران باشد.

وی با تاکید بر اینکه باید برای مشکلات حوزه دارو راهکار اساسی پیدا کرد، گفت: به جای اینکه هر بار با بروز یک مشکل برای یک بیمار به دنبال جمع‌آوری کمک باشیم، باید ریشه مشکلات را بررسی کنیم و ببینیم منابع کشور چگونه هزینه می‌شود و آیا امکان صرفه‌جویی در منابع و ارز وجود دارد یا خیر؛ اگر در مدیریت منابع مالی و ارزی کشور صرفه‌جویی و اولویت‌بندی بیشتری داشته باشیم، می‌توان بخشی از این منابع را به تامین داروهای ضروری و نجات جان بیماران اختصاص داد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یادآور شد: در حوزه ارز، منابع و تعهدات ارزی مسائل مختلفی وجود دارد و اگر بخواهیم همه آنها را مطرح کنیم، مثنوی مفصلی خواهد شد؛ اما باید بپذیریم که در شرایط فعلی لازم است مسئولان بنشینند و با همکاری یکدیگر برای حل مشکلات مردم تصمیم بگیرند؛ اولویت نخست در حوزه سلامت باید این باشد که بیمار، به‌ ویژه بیماری که داروی حیاتی مصرف می‌کند، به دلیل مشکلات مالی یا کمبود دارو از درمان محروم نشود.

آریایی‌نژاد با اشاره به اهمیت تامین مستمر داروهای قلبی و سایر داروهای حیاتی گفت: دارویی که برای یک بیمار ضروری است، نباید در زمره اقلامی قرار گیرد که تامین آن به تأخیر بیافتد؛ چرا که فاصله میان کمبود دارو و به خطر افتادن جان بیمار گاهی بسیار کوتاه است. مسئله دارو باید به شکل جدی و فراتر از اقدامات مقطعی دنبال شود و همه دستگاه‌های مسئول باید برای تامین پایدار دارو، کنترل هزینه‌های درمان و حمایت از بیماران همکاری کنند تا مردم مجبور نشوند میان ادامه درمان و تامین هزینه‌های زندگی یکی را انتخاب کنند.