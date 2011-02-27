  1. استانها
  2. همدان
۸ اسفند ۱۳۸۹، ۱۴:۰۵

19 اسفندماه؛

همایش ملی امر به معروف و نهی از منکر در همدان برگزار می شود

همایش ملی امر به معروف و نهی از منکر در همدان برگزار می شود

همدان - خبرگزاری مهر: دبیر علمی همایش ملی امر به معروف و نهی از منکر در همدان گفت: همایش ملی بررسی نقش امر به معروف و نهی از منکر در ایجاد امنیت پایدار و تامین آرامش روانی جامعه 19 اسفندماه در همدان برگزار می‌شود.

سید حمید حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با اشاره به عقد قرار‌داد میان ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان و دانشگاه آزاد اسلامی همدان گفت: فعالیت دو کمیته علمی و اجرایی این همایش آغاز شده است.

حسینی افزود: تا کنون 82 مقاله از سراسر کشور به دبیرخانه ارسال شده که از این تعداد، 15 مقاله از استان همدان ارسال شده است.

دبیر علمی این همایش سطح کیفی مقالات ارسالی را مطلوب ارزیابی کرد و اظهار داشت: دو هزارو 500 پوستر این همایش در تمامی مراکز آموزش عالی سراسر کشور ارسال و نصب شده است.

وی از داوری دو عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی همدان بر مقالات ارسالی خبر داد و خاطرنشان کرد: مقالات برتر علاوه بر تقدیر به چاپ نیز خواهند رسید.

حسینی اظهار داشت: این همایش در محورهایی همچون مفهوم شناسی، امنیت روانی در جامعه قرآنی و امر به معروف و نهی از منکر در مواجهه با منکرات نو ظهور برگزار می شود.

وی از ایجاد کار گروهی برای اجرایی کردن موضوعات مقالات ارسالی برای استفاده در برنامه‌های صدا و سیمای استانی و کشوری خبر داد.

همایش ملی بررسی نقش امر به معروف و نهی از منکر در ایجاد امنیت پایدار و تامین آرامش روانی جامعه، 19 اسفند ماه به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی همدان برگزار خواهد شد.

کد مطلب 1262585

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها