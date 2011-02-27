همایش ملی امر به معروف و نهی از منکر در همدان برگزار می شود

سید حمید حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با اشاره به عقد قرار‌داد میان ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان و دانشگاه آزاد اسلامی همدان گفت: فعالیت دو کمیته علمی و اجرایی این همایش آغاز شده است.

حسینی افزود: تا کنون 82 مقاله از سراسر کشور به دبیرخانه ارسال شده که از این تعداد، 15 مقاله از استان همدان ارسال شده است.

دبیر علمی این همایش سطح کیفی مقالات ارسالی را مطلوب ارزیابی کرد و اظهار داشت: دو هزارو 500 پوستر این همایش در تمامی مراکز آموزش عالی سراسر کشور ارسال و نصب شده است.

وی از داوری دو عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی همدان بر مقالات ارسالی خبر داد و خاطرنشان کرد: مقالات برتر علاوه بر تقدیر به چاپ نیز خواهند رسید.

حسینی اظهار داشت: این همایش در محورهایی همچون مفهوم شناسی، امنیت روانی در جامعه قرآنی و امر به معروف و نهی از منکر در مواجهه با منکرات نو ظهور برگزار می شود.

وی از ایجاد کار گروهی برای اجرایی کردن موضوعات مقالات ارسالی برای استفاده در برنامه‌های صدا و سیمای استانی و کشوری خبر داد.

همایش ملی بررسی نقش امر به معروف و نهی از منکر در ایجاد امنیت پایدار و تامین آرامش روانی جامعه، 19 اسفند ماه به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی همدان برگزار خواهد شد.