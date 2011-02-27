کار فرهنگی بدون توجه به ریشه آسیبها راه به جایی نمی برد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد رئوفی نژاد ظهر یکشنبه در جلسه ستاد فرهنگی استان زنجان اظهار داشت: اگر بدون توجه به ریشه آسیبهای فرهنگی بخواهیم در مسیر فرهنگی جلو برویم علاوه بر آنکه نتیجه ای حاصل نخواهیم کرد بلکه احتمال افول نیز وجود دارد.

رئوفی نژاد خاطرنشان کرد: باید نگاه عمیقی به مسائل فرهنگی داشته باشیم و تنها در مهندسی فرهنگی جلو نرویم بلکه مهندسی فرهنگی و مهندسی معکوس فرهنگی باید در کنار یکدیگر صورت بگیرد.

وی اظهار داشت: مهندسی فرهنگی زمانی نتیجه می دهد که ریشه آسیبهای فرهنگی را یافته باشیم و تا وقتی که عمق آسیب مرتبا تولید شود اصل آسیب نیز وجود خواهد داشت.

عضو شورای عالی اداری کشور، یافتن ریشه آسیبهای فرهنگی را مهندسی معکوس فرهنگی دانست و تصریح کرد: ما معمولا ً برای آسیبهای فرهنگی برنامه ریزی اما ریشه را پیگیری نمی کنیم.

رئوفی نژاد گفت: ابندا باید مهندسی معکوس فرهنگی را انجام دهیم و با استفاده از یافته های آن به مهندسی فرهنگی که همان نقشه راه برای رسیدن به اهداف فرهنگی است انجام دهیم.

وی افزود: این کار هزینه بر و زمان بر است اما امیدواریم با شناسایی آسیبها در راستای مهندسی فرهنگی گام برداریم.

استاندار زنجان با اشاره به پیشنهادات ارائه شده از سوی کمیته های 12 گانه فرهنگی استان گفت: ارائه این پیشنهادات باید به صورت جزئی و با انجام کار کارشناسی باشد که تمامی طرح ها در این راستا تأیید خواهد شد.

رئوفی نژاد با بیان اینکه تایید این طرح ها به معنای این نیست که همه آنها قابلیت اجرائی و تخصیص اعتبار را دارند اظهار داشت: این پیشنهادات و طرح ها بر اساس اهمیت و تأثیرگذاری آن در جامعه و میزان اعتبارات موجود، اولویت بندی شده شده و اجرا می شود.

وی خاطرنشان کرد: تنها 25 درصد بودجه جدول 14 تاکنون اختصاص یافته است و به نظر می رسد مابقی بودجه تخصیص نخواهد یافت که در این صورت باید برنامه ها را در سال آینده اجرایی کنیم.