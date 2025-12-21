صدور دستورات ویژه قضایی برای رسیدگی به مشکلات سیل زدگان شهرستان جاسک

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد پارسانیا با حضور در مناطق آسیب دیده از سیل در غرب این شهرستان از نزدیک آخرین وضعیت این مناطق را مورد ارزیابی قرار داد.

پارسانیا پس از بررسی میزان خسارات در مناطق سیل زده، بر لزوم تسریع در روند امدادرسانی، اسکان مردم و تخلیه آب از منازل، مدارس و زیرساخت‌های خسارت‌دیده تأکید کرد.

این مقام قضائی همچنین با حضور در جمع مردم ضمن ابراز همدردی با آنها پس از استماع درخواست‌های آسیب دیدگان، دستورات ویژه‌ای را برای رسیدگی به مشکلات مطرح شده صادر کرد.

دادستان جاسک با اشاره به تمهیدات در نظر گرفته شده برای حفظ امنیت در مناطق سیل زده، تصریح کرد: خوشبختانه بر اساس گزارش‌ها با تعامل دستگاه قضائی و نیروهای امنیتی، انتظامی و بسیج امنیت خوبی در منطقه برقرار است و مأموران مستقر در محل، آماده رسیدگی به گزارشات مردمی هستند.

وی در ادامه از مسئولان انتظامی نیز خواست ضمن همکاری با دستگاه‌های اجرایی در روند خدمت رسانی به مردم با اتخاذ تمهیدات لازم جهت حفظ امنیت منطقه و مراقبت از اموال مردم اقدام کنند.

دادستان شهرستان جاسک با تأکید بر لزوم توزیع عادلانه امکانات در مناطق آسیب دیده اظهار داشت: ادارات و دستگاه‌های خدمات رسان مکلف‌اند با هماهنگی و هم‌افزایی در انجام امور، خدمات و اقلام امدادی را به صورت عادلانه در مناطق سیل زده توزیع کنند.