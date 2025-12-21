دستگیری دو سوداگر مرگ و کشف محموله مواد مخدر در کیش

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ نبی‌الله قاسمی با اعلام این خبر گفت: با دریافت اطلاعاتی مبنی بر قصد انتقال مواد مخدر به جزیره کیش، مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر پس از هماهنگی با مراجع قضائی و رصد مسیر خودروی حامل مواد، طی یک عملیات ضربتی دو متهم را دستگیر کردند.

وی افزود: در بازرسی از خودروی متهمان، ۵ کیلوگرم حشیش و ۳.۶ کیلوگرم تریاک کشف شد و متهمان برای پیگیری‌های قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی ویژه کیش با تأکید بر اشراف اطلاعاتی و هوشیاری پلیس، خاطرنشان کرد: این اقدام مانع ورود محموله مواد مخدر به جزیره شد. همچنین طی ماه جاری ۲۶ خرده‌فروش مواد مخدر نیز دستگیر و طرح‌های پاکسازی تفرجگاه‌ها و پارک‌های کیش ادامه دارد.