  1. استانها
  2. هرمزگان
۳۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۹:۴۳

دستگیری دو سوداگر مرگ و کشف محموله مواد مخدر در کیش

دستگیری دو سوداگر مرگ و کشف محموله مواد مخدر در کیش

بندرعباس - فرمانده انتظامی ویژه کیش از دستگیری دو قاچاقچی و کشف بیش از ۸ کیلوگرم مواد مخدر قبل از ورود به جزیره خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ نبی‌الله قاسمی با اعلام این خبر گفت: با دریافت اطلاعاتی مبنی بر قصد انتقال مواد مخدر به جزیره کیش، مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر پس از هماهنگی با مراجع قضائی و رصد مسیر خودروی حامل مواد، طی یک عملیات ضربتی دو متهم را دستگیر کردند.

وی افزود: در بازرسی از خودروی متهمان، ۵ کیلوگرم حشیش و ۳.۶ کیلوگرم تریاک کشف شد و متهمان برای پیگیری‌های قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی ویژه کیش با تأکید بر اشراف اطلاعاتی و هوشیاری پلیس، خاطرنشان کرد: این اقدام مانع ورود محموله مواد مخدر به جزیره شد. همچنین طی ماه جاری ۲۶ خرده‌فروش مواد مخدر نیز دستگیر و طرح‌های پاکسازی تفرجگاه‌ها و پارک‌های کیش ادامه دارد.

کد خبر 6697591

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها