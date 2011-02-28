قیمت نفت ایران به مرز 110 دلار رسید/ کاهش ذخیره نفت روی آب در خلیج فارس

به گزارش خبرنگار مهر، با افزایش تحولات سیاسی در لیبی و الجزایر به عنوان دو عضو سازمان اوپک و نگرانی از کمبود نفت در بازارهای جهانی بهای سبد نفتی اوپک و به تبع قیمت نفت خام صادراتی ایران افزایش یافت.

دبیرخانه سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) امروز با انتشار گزارشی از افزایش قیمت سبد نفتی این سازمان به بالای 111 دلار خبر داده و اعلام کرده است: سبئ نفتی این سازمان با افزایشی چهار دلار و 33 سنتی به 111 دلار و یک سنت افزایش یافته است.

در حال حاضر سبد نفتی جدید اوپک از 13 نفت سبک و سنگین شامل نفت گیراسول آنگولا، اورینت (اکوادور)، مخلوط الجزایر،‌ نفت‌ سنگین ایران، سبک بصره (عراق)، ‌صادراتی کویت، اس‌سیدر(لیبی)، بانی‌لایت (نیجریه)،‌ مارین قطر، عرب‌ لایت‌ (عربستان)، موربان (امارات) و مری ونزوئلا تشکیل شده است.

شرکت ملی نفت ایران هم امروز نهم اسفند ماه از افزایش بهای سبد صادراتی نفت خام ایران خبر داده به طوری که هم اکنون بهای طلای سیاه صادراتی دومین تولید کننده بزرگ اوپک به مرز 110 دلار رسیده است.

در شرایط فعلی متوسط قیمت صادراتی نفت ایران حدود 107 دلار و 89 سنت بوده که این قیمت در بازارهای آسیایی، شمالغرب اروپا، مدیترانه و آفریقا نوسانهای متعددی را پشت سر گذاشته است.

گزارشهای رسمی نشان می دهد هر بشکه نفت خام سبک ایران در بازار آسیا به 109 دلار و 93 سنت، در بازار شمال غربی اروپا به 109 دلار و 3 سنت، در بازار مدیترانه به 108 دلار و 7 سنت و در بازار آفریقای جنوبی به 108 دلار و 87 سنت رسیده است.

از سوی دیگر بهای هر بشکه نفت خام سنگین ایران در بازار آسیا 107 دلار و 21 سنت،‌ در بازار شمال غربی اروپا 107 دلار و 33 سنت، در بازار مدیترانه 105 دلار و 72 سنت و در بازار آفریقای جنوبی 107 دلار و 17 سنت بود.

همزمان با افزایش تقاضا برای خرید نفت ایران توسط شرکتهای بین المللی میزان نفت خام ذخیره سازی شده شرکت ملی نفت ایران در خلیج فارس کاهش یافته است.

احمد قلعه بانی مدیر عامل شرکت ملی نفت با اشاره به پایبندی کامل ایران به نظام سهمیه بندی اوپک به مهر اعلام کرده است: بحران نفت لیبی منجر به افزایش تقاضا برای نفت خام صادراتی ایران شده اما ایران با توجه به اینکه مشکلی در فروش نفت ندارد صادرات خود را افزایش نمی دهد.

در همین حال بر اساس اعلام برخی از رسانه های غربی تا پیش از شدت گرفتن بحران نفتی لیبی، ایران 20 تا 25 میلیون بشکه نفت ذخیره شده بر روی آب داشته است که این نفت بر روی 20 فروند نفتکش در خلیج فارس ذخیره سازی کرده بود.

اما افزایش بحرانهای سیاسی در کشورهای عضو اوپک نه تنها منجر به افزایش بهای نفت خام صادراتی ایران شده که میزان نفت روی آب ذخیره شده در خلیج فارس را هم کاهش داده است.

سیدمسعود میرکاظمی رئیس اوپک هم امروز با مخالفت با برگزاری نشست فوق العاده اوپک از تصمیم عربستان مبنی بر افزایش صادرات نفت انتقاد کرد و تاکید کرده است: اعضای اوپک به صورت انفرادی اقدام به تصمیم گیری و افزایش عرضه نفت نکنند.