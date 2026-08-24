‌عباس پاپی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حوادث و اتفاقات اخیر در عرصه میدان و دیپلماسی نشان داد که دیپلماسی اقتدار، امتداد اقتدار نظامی است.

وی افزود: در دنیایی که رهبران آمریکا به عنوان مدعیان آزادی خواهی و دموکراسی از قانون جنگل سخن می گویند و بر این باور هستند که قدرت، صلح می آفریند و زور، دیپلماسی مقتدرانه را باز تولید می کند راهی به جز تجدید نظر در دیپلماسی باقی نمی ماند.

‌نماینده دزفول در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: حضور یکپارچه و متحد ملت بزرگ ایران در خیابان، سیستم دفاعی و موشکی بومی و تسلط بی چون و چرای نیروهای مسلح مقتدر ایران بر گلوگاه اقتصادی دنیا یعنی « تنگه هرمز» مولفه های بی نظیری برای اقتدار ایران در منطقه و جهان هستند و همین مولفه های قدرت باعث تغییر ادبیات و لحن طلبکارانه برخی همسایگان ناسپاس شده است.

‌پاپی زاده ادامه داد: این تجربه بیانگر این نکته مهم است که فقط دیپلماسی اقتدار تامین کننده منافع ملی است، نه دیپلماسی التماس.

‌وی گفت: دیپلمات های ما قدر این مولفه ها، نعمت های بزرگ و ابزارهای اقتدار که ملت و نیروهای مسلح در اختیارشان گذاشته است را بدانند و مسیر دیپلماسی اقتدار را پیشه کنند.