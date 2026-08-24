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۲ شهریور ۱۴۰۵، ۷:۴۷

دختر ۱۳ ساله در سهرفیروزان فلاورجان غرق شد

دختر ۱۳ ساله در سهرفیروزان فلاورجان غرق شد

اصفهان – سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان از غرق شدن یک دختر ۱۳ ساله و جان باختن وی در منطقه سهرفیروزان شهرستان فلاورجان خبر داد.

عباس عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این حادثه ساعت ۱۶:۱۳ روز یکشنبه اول شهریورماه ۱۴۰۵ در سهرفیروزان، جنب پل بابا محمود، به مرکز اورژانس استان اصفهان گزارش شد.

وی افزود: بلافاصله یک واحد عملیاتی اورژانس پیش‌بیمارستانی برای امدادرسانی به محل حادثه اعزام شد، اما متأسفانه این حادثه منجر به فوت یک دختر ۱۳ ساله شد.

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان تصریح کرد: با توجه به شرایط محل حادثه، پیکر این دختر ۱۳ ساله به بیمارستان شفای کلیشاد منتقل شد.

وی افزود: علت دقیق وقوع این حادثه و جزئیات بیشتر آن از سوی مراجع مربوط در دست بررسی است.

کد مطلب 6925580

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