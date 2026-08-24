دختر ۱۳ ساله در سهرفیروزان فلاورجان غرق شد

عباس عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این حادثه ساعت ۱۶:۱۳ روز یکشنبه اول شهریورماه ۱۴۰۵ در سهرفیروزان، جنب پل بابا محمود، به مرکز اورژانس استان اصفهان گزارش شد.

وی افزود: بلافاصله یک واحد عملیاتی اورژانس پیش‌بیمارستانی برای امدادرسانی به محل حادثه اعزام شد، اما متأسفانه این حادثه منجر به فوت یک دختر ۱۳ ساله شد.

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان تصریح کرد: با توجه به شرایط محل حادثه، پیکر این دختر ۱۳ ساله به بیمارستان شفای کلیشاد منتقل شد.

وی افزود: علت دقیق وقوع این حادثه و جزئیات بیشتر آن از سوی مراجع مربوط در دست بررسی است.