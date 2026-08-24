به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آر تی، شرکت کپلر که در زمینه بررسی داده های دریایی فعالیت می کند اعلام کرد طی روز شنبه تنها ۱۳ کشتی و طی روز گذشته تنها چهار کشتی از تنگه هرمز عبور کرده اند.

این در حالی است که قبل از آغاز تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران روزانه بیش از ۱۳۰ کشتی از این تنگه عبور می کرد. این بدان معنی است که حرکت کشتی ها در تنگه هرمز بیش از ۹۵ درصد کاهش یافته است.

با این وجود دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تلاش می کند با مطرح کردن ادعاهای دروغین در خصوص عبور عادی کشتی ها از تنگه هرمز و انتقال نفت از این گذرگاه آبی قیمت جهانی آن را کاهش دهد.