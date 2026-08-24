آکسیوس خبر داد؛ کاهش نفوذ لابی صهیونیستی در آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، آکسیوس فاش کرد که اختلافات شدیدی میان مایک راجرز نامزد جمهوری خواه از ایالت میشیگان برای تصدی کرسی مجلس نمایندگان آمریکا با لابی صهیونیستی ایپک وجود دارد. طرفداران راجرز از لابی صهیونیستی مذکور خواسته بودند از کمپین تبلیغاتی وی حمایت نکنند؛ اقدام بی سابقه ای که بیانگر میزان نقش آفرینی پرونده جنگ غزه بر اوضاع داخلی آمریکا است.
بر اساس این گزارش، راجرز طی روزهای گذشته با مایکل توشین رئیس ایپک در لس آنجلس صحبت کرده بود. روز بعد لابی صهیونیستی پخش یک ویدئو علیه رقیب راجرز یعنی عبدالسید را متوقف کرد.
آکسیوس تاکید کرد که این تنش بیانگر کاهش نفوذ سیاسی لابی صهیونیستی در سایه افزایش خشم رأی دهندگان آمریکایی از جنگ غزه است به طوری که راجرز معتقد است ارتباط علنی با ایپک یک نقطه ضعف برای وی به شمار می رود.
لابی صهیونیستی پیشتر بیش از ۳۰ میلیون دلار برای شکست دادن عبدالسید در انتخابات مقدماتی حزب دموکرات هزینه کرده بود اما ناکام ماند.
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