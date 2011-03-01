به گزارش خبرنگار مهر، این روزها با شتاب گرفتن اجرای طرح‌ها و پروژه‌های صنعتی در کشور، ضرورت توسعه شبکه برق کشور بیش از هر زمان دیگری نمود پیدا کرده است، از سوی دیگر، اگرچه با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، میزان مصرف برق کاهش یافته است، اما وزارت نیرو هدف بزرگتری را برای افزایش تعاملات با شبکه برق کشورهای منطقه و اتصال از طریق شبکه برق جمهوری اسلامی ایران به کشورهای اروپایی را نشانه گرفته که به نظر می‌رسد برای تحقق آن، باید از هر ابزاری برای افزایش تولید برق در کشور بهره گرفت.

بر همین اساس صنعت برق کشور، علاوه بر راه اندازی نیروگاههای جدید، موضوع افزایش بهره‌وی نیروگاههای موجود و کاهش تلفات بخش تولید و توزیع را نیز در دستور کار قرار داده است؛ اما این موضوع ضرورت توسعه شبکه برق کشور با ساخت نیروگاهها را تحت الشعاع قرار نداده است؛ به این معنا که با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته از سوی وزارت نیرو، قرار بر این است که علاوه بر توسعه 5 هزار مگاواتی نیروگاههای حرارتی، 4 هزار مگاوات نیروگاه برق‌آبی نیز به ظرفیت شبکه برق کشور اضافه شود.

اطلس نیروگاه‌های برق‌آبی کشور

مروری بر اطلس نیروگاه‌های برق‌آبی کشور نشان می‌دهد که هم اکنون 8 نیروگاه آبی بزرگ در مجموع به ظرفیت 7 هزار و 441 مگاوات در حال بهره‌برداری است. بر اساس این اطلس، نیروگاه کارون 3 در خوزستان با 8 واحد 250 مگاواتی و متوسط تولید سالانه 4172 گیگاوات ساعت، نیروگاه شهید عباسپور با 8 واحد 250 مگاواتی و متوسط تولید سالانه 4300 گیگاوات ساعت، نیروگاه مسجدسلیمان با 8 واحد 250 مگاواتی و متوسط تولید سالانه 3700 مگاوات و نیروگاه دز با 8 واحد 65 مگاواتی با متوسط تولید سالانه 1783 گیگاوات ساعت در رتبه‌های برتر تولید انرژی برق‌آبی کشور قرار می‌گیرند.

از سوی دیگر، نیروگاه کرخه با 3 واحد 133.3 مگاواتی با متوسط تولید سالانه 934 گیگاوات ساعت، نیروگاه مارون با یک واحد 75 مگاواتی با ظرفیت تولید سالانه 385 گیگاوات ساعت، نیروگاه کلان با واحد 115.5 مگاواتی و ظرفیت تولید سالانه 150 گیگاوات ساعت و نیز نیروگاه ملاصدرا با 2 واحد 50 مگاواتی و متوسط تولید سالانه 170 گیگاوات ساعت در رتبه‌های بعدی قرار دارند، البته قرار بر این است که یک واحد 75 مگاواتی دیگر نیز در نیروگاه مارون احداث شود که در مراحل پایانی اجرا به سر می‌برد.

در کنار نیروگاه‌های آبی بزرگ، 26 نیروگاه آبی کوچک و متوسط نیز قرار گرفته‌اند که در مجموع 1235.4 مگاوات برق تولید می‌کنند. بر این اساس، نیروگاه امیرکبیر با 2 واحد 90 مگاواتی، نیروگاه لوارک با 2 واحد 23 مگاواتی، نیروگاه لتیان با دو واحد 45 مگاواتی، نیروگاه طالقان با دو واحد 18 مگاواتی در حوزه آب منطقه ای تهران قرار گرفته‌اند.

همچنین دو نیروگاه آبی درودزن و سپیدان در حوزه آب منطقه‌ای فارس به ترتیب به ظرفیت 2 واحد 10 مگاواتی و 3 واحد 2.25 مگاواتی قرار گرفته اند. سهم آب منطقه ای اصفهان نیز از نیروگاه‌های کوچک و متوسط آبی مربوط به نیروگاه زاینده‌رود با سه واحد 55.5 مگاواتی و کوهرنگ با 3 واحد 11.66 مگاواتی است.

براساس اطلس نیروگاه‌آبی آبی کشور، نیروگاه سفید رود در استان گیلان با 5 واحد 87.5 مگاواتی، نیروگاه جیرفت با 2 واحد 32.4 مگاواتی، نیروگاه ارس با 2 واحد 22 مگاواتی، نیروگاه وفرقان با دو واحد 10.4 مگاواتی، نیروگاه آسیابک با 2 واحد 5.2 مگاواتی، نیروگاه مغان با دو واحد 13 مگاواتی، نیروگاه مهاباد با دو واحد 6 مگاواتی، نیروگاه شهید رجایی با سه واحد 4.5 مگاواتی نیز در فهرست قرار دارند.

در این میان آب منطقه‌ای کهکلویه و بویر احمد نیز 6 نیروگاه را در این فهرست جای داده است، به نحوی که نیروگاه پل‌کلو1 با 2 واحد 2 مگاواتی، پل‌کلو2 با دو واحد 2 مگاواتی، نیروگاه کخدان با یک واحد 0.8 مگاواتی، نیروگاه پل‌کلو4 با دو واحد 1.25 مگاواتی و نیروگاه کریک 2 با دو واحد 1.23 مگاواتی و نیروگاه کریک 3 با دو واحد 1.5 مگاواتی در این فهرست قرار گرفته‌اند.

همچنین نیروگاه‌های گاماسیاب با دو واحد 1.4 مگاواتی، نیروگاه دره تخت 1 با دو واحد 0.34 مگاواتی و دره تخت 2 با دو واحد 0.45 مگاواتی و در نهایت، نیروگاه منچ با دو واحد 2.5 مگاواتی در این اطلس قرار گرفته اند.

نیروگاه‌های آبی در حال اجرا

در این میان، ده نیروگاه آبی بزرگ نیز با پراکندگی استان‌های چهارمحال بختیاری، خوزستان، مازندران، لرستان، کرمانشاه، آذربایجان غربی، کردستان و کهکلویه و بویر احمد در حال اجر است که بعد از اتمام آن، 5 هزار و 464 مگاوات به ظرفیت نیروگاه‌های آبی بزرگ کشور اضافه خواهد شد.

در این میان سد کارون 4 با 4 واحد 250 مگاواتی، سد گتوند با 4 واحد 250 مگاواتی، سد سیاه‌بیشه با 4 واحد 260 مگاواتی، سد سیمره با 3 واحد 160 مگاواتی، سد داریان با 3 واحد 70 مگاواتی، سد رودبار لرستان با 3 واحد 150 مگاواتی، سد سردشت با 4 واحد 30 مگاواتی در حال اجرا هستند. ضمن اینکه سدهای تلمبه ذخیره‌ای آزاد، بند تنظیمی سد گتوند و بند تنظیمی چشمیر نیز به ترتیب با ظرفیتهای 500، 36 و 28 مگاواتی در حال اجرا هستند.

براساس محاسبات، برای تحقق اجرای این سدها و ادامه روند توسعه‌ای در برنامه پنجم و ششم توسعه کشور، تامین سالانه مبلغ 18 هزار میلیارد ریال به قیمت ثابت سال 88، مورد نیاز است. این درحالی است که وزارت نیرو علیرغم دارا بودن بدنه کارشناسی قوی و مهندسان با سابقه و مجرب، اما همواره به دلیل کمبود منابع مالی لازم برای اجرای پروژه‌ها، با کندی در روند اجرا مواجه است که این امر البته مورد انتقاد برخی از نمایندگان مردم نیز واقع شده است.

این انتقادات در حالی مطرح می‌شود که پیمانکاران و مهندسان ایرانی، نمونه‌های مشابه این پروژه‏ها در سایر کشورها را با دریافت به موقع منابع مالی و اعتبارات، حتی زودتر از موعد مقرر نیز انجام می‌دهند، بنابراین به نظر می‌رسد دولت و مجلس باید عنایت ویژه‌ای به تامین اعتبارات صنعت آب و برق اختصاص دهند.

از سوی دیگر، 3 نیروگاه آبی کوچک و متوسط نیز در مجموع به ظرفیت 19.69 مگاوات هم اکنون در حال اجرا است که شامل نیروگاه پیران با دو واحد 4.2 مگاواتی، نیروگاه تاریک با دو واحد 1.4 مگاواتی و نیروگاه زاینده‌رود با سه واحد 2.83 مگاواتی در حال اجرا است.

پیش‌بینی نیاز مالی در برنامه پنجم

برآوردهای وزارت نیرو حاکی از آن است که برای اجرای طرح‌های برق‌آبی در سال 89 معادل 18 هزار و 389 میلیارد ریال، در سال 90 معادل 17 هزار و 204 میلیارد ریال، در سال 91 معادل 17 هزار و 961 میلیارد ریال، در سال 92 معادل 19 هزار و 757 میلیارد ریال، در سال 93 معادل 18 هزار و 526 میلیارد ریال بودجه نیاز است. یعنی در مجموع در برنامه پنجم توسعه باید 91 هزار و 837 میلیارد ریال منابع مالی در اختیار وزارت نیرو قرار گیرد.