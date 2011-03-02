به گزارش خبرنگار مهر، "بانوی کرامت" عنوان ویژه برنامه تولیدی شب وفات حضرت فاطمه (س) است که به موضوع‌های حجاب و عفت در زندگی حضرت، صفت کریمه بودن حضرت و صفت معصومه در زندگی ایشان، نگاهی گذرا به زندگی این بانوی بزرگوار و مروری بر بخش‌هایی از زیارت‌نامه حضرت فاطمه معصومه (س) می‌پردازد.

در این برنامه از کارشناسی تختی بهره گرفته می‌شود. "بانوی کرامت" در شب وفات حضرت فاطمه معصومه (س) 23 اسفند از ساعت 22 به مدت 45 دقیقه پخش می‌شود.

دیگر برنامه رادیو معارف، ویژه برنامه "بانوی عصمت" است که در روز وفات حضرت 24 اسفند و به طور زنده از ساعت 8:40 تا 10 پخش می‌شود.

"بانوی عصمت" به موضوع‌هایی همچون دفاع از ولایت به عنوان مهم‌ترین علت سفر حضرت از مدینه به طوس، جایگاه و شخصیت حضرت معصومه (س) از نگاه معصومین، فضایل زیارت حضرت معصومه (س)، جایگاه حضرت در گفتار و سیره عالمان دینی به ویژه مراجع معظم تقلید و ویژگی‌های قم و اهل قم می‌پردازد.

در این برنامه از کارشناسی علاسوند و فخر روحانی استفاده می‌شود. ویژه برنامه‌های وفات حضرت فاطمه معصومه (س) از سوی علی اسماعیلی سردبیر و تهیه‌کننده گروه فقه و سیره تولید و پخش می‌شوند.