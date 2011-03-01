بزرگترین معجم معنایی معارف و مفاهیم قرآن کریم در قم منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمدصادق یوسفی مقدم با بیان این نکته که «فرهنگ قرآن» یک پروژه جهانی است، افزود: سعی شده است در این اثر از دیدگاه‌های تعصبی مذهبی پرهیز شود و همه مذاهب اسلامی می‌توانند از مطالب این کتاب استفاده کنند و این کتاب یک نگاه فرا ملی دارد و جهان اسلام می‌توانند از این اثر استفاده کنند.



وی با اشاره به بازنگری «فرهنگ قرآن» به عنوان یکی از کارهای جدید مرکز فرهنگ و معارف قرآن، خاطرنشان کرد: در این پروژه علی رغم اهمیت و اتمام تازه کار و بازخورد‌ها و نقدهایی مطرح شده و نیاز به ارتقای هر چه بیشتر کیفی این فرهنگ، بازنگری آن به عنوان یکی از کارهای مهم در صدر کارهای مرکز فرهنگ و معارف قرآن قرار دارد که دراین بازنگری احتمال می‌رود افزایش اطلاعات؛ اعم از افزایش مدخل و گزاره‌ها و برداشت‌ها، اصلاح اطلاعات و اصلاح نکات ویرایشی و نگارشی محتوایی و فنی صورت گیرد.



یوسفی مقدم گفت: این طرح از سال ۱۳۷۳ آغاز و پس از ۱۵ سال تلاش ‏شبانه‌روزی ده‌ها پژوهشگر قرآنی، به ثمر رسیده است.



وی که خود نیز در این پروژه به عنوان پژوهشگر، ناظر و ارزیاب علمى‎‏ فعالیت کرده است، افزود: افراد بسیاری در به ثمر رساندن این پروژه فعالیت کردند که از جمله می‌توان به ‏ابوالحسن احمدى شاهرختى، مرتضى اورعى، احمد باقریان، حامد بهرامى، ‏مصطفى پاینده، عبدالحسین جانپو، قاسم ‏‏حسین‌زاده، سیّد تقى حسینى، سیّد حسن حیدرى موسوى، لطف الله خراسانی، احمد خیرخواه، محمدحسن درایتی، سید ‏‏محسن سادات، محمّد سحرخوان، سید اسماعیل سلیمانى، حسن‎ شیرزاد کمانگر، احمد على نقى‌پور، عیسى عیسى‌زاده، ‏‏محمد مهدى فیروزمهر، علیجان کریمى، عباس کوثرى، محمدجعفر مزینانى، حمزه مهدى‌زاده، فرج اللّه می‌رعرب، ‏ابوالفضل یغمایى ‏ ‏اشاره کرد.



وی در پایان از زحمات بی‌دریغ و ارزشمند همکاران در تدوین این اثر به خصوص از زحمات مخلصانه حجت الاسلام عیسی‌زاده که به عنوان مدیر پروژه فرهنگ قرآن تلاش‌های فراوانی را انجام داد، تقدیر و تشکر کرد.



رئیس مرکز فرهنگ و معارف قرآن کریم، همچنین از حمایت و اهتمام ویژه حجت الاسلام والمسلمین جعفری گیلانی رئیس هیئت امنای دفتر تبلیغات اسلامی، حجت الاسلام والمسلمین ربانى رئیس سابق دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم و حجت الاسلام والمسلمین مبلّغى ریاست پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى، همکاران در کتابخانه مرکز فرهنگ و معارف قرآن، شورای پژوهشی مرکز، حجت الاسلام یزدی، حجت الاسلام صفوی و حجت الاسلام طالبی که در ارزیابی پروژه نقش داشته‌اند، تقدیر و تشکر کرد.