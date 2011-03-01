بزرگترین معجم معنایی معارف و مفاهیم قرآن کریم در قم منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمدصادق یوسفی مقدم با بیان این نکته که «فرهنگ قرآن» یک پروژه جهانی است، افزود: سعی شده است در این اثر از دیدگاههای تعصبی مذهبی پرهیز شود و همه مذاهب اسلامی میتوانند از مطالب این کتاب استفاده کنند و این کتاب یک نگاه فرا ملی دارد و جهان اسلام میتوانند از این اثر استفاده کنند.
وی با اشاره به بازنگری «فرهنگ قرآن» به عنوان یکی از کارهای جدید مرکز فرهنگ و معارف قرآن، خاطرنشان کرد: در این پروژه علی رغم اهمیت و اتمام تازه کار و بازخوردها و نقدهایی مطرح شده و نیاز به ارتقای هر چه بیشتر کیفی این فرهنگ، بازنگری آن به عنوان یکی از کارهای مهم در صدر کارهای مرکز فرهنگ و معارف قرآن قرار دارد که دراین بازنگری احتمال میرود افزایش اطلاعات؛ اعم از افزایش مدخل و گزارهها و برداشتها، اصلاح اطلاعات و اصلاح نکات ویرایشی و نگارشی محتوایی و فنی صورت گیرد.
یوسفی مقدم گفت: این طرح از سال ۱۳۷۳ آغاز و پس از ۱۵ سال تلاش شبانهروزی دهها پژوهشگر قرآنی، به ثمر رسیده است.
وی که خود نیز در این پروژه به عنوان پژوهشگر، ناظر و ارزیاب علمى فعالیت کرده است، افزود: افراد بسیاری در به ثمر رساندن این پروژه فعالیت کردند که از جمله میتوان به ابوالحسن احمدى شاهرختى، مرتضى اورعى، احمد باقریان، حامد بهرامى، مصطفى پاینده، عبدالحسین جانپو، قاسم حسینزاده، سیّد تقى حسینى، سیّد حسن حیدرى موسوى، لطف الله خراسانی، احمد خیرخواه، محمدحسن درایتی، سید محسن سادات، محمّد سحرخوان، سید اسماعیل سلیمانى، حسن شیرزاد کمانگر، احمد على نقىپور، عیسى عیسىزاده، محمد مهدى فیروزمهر، علیجان کریمى، عباس کوثرى، محمدجعفر مزینانى، حمزه مهدىزاده، فرج اللّه میرعرب، ابوالفضل یغمایى اشاره کرد.
وی در پایان از زحمات بیدریغ و ارزشمند همکاران در تدوین این اثر به خصوص از زحمات مخلصانه حجت الاسلام عیسیزاده که به عنوان مدیر پروژه فرهنگ قرآن تلاشهای فراوانی را انجام داد، تقدیر و تشکر کرد.
رئیس مرکز فرهنگ و معارف قرآن کریم، همچنین از حمایت و اهتمام ویژه حجت الاسلام والمسلمین جعفری گیلانی رئیس هیئت امنای دفتر تبلیغات اسلامی، حجت الاسلام والمسلمین ربانى رئیس سابق دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم و حجت الاسلام والمسلمین مبلّغى ریاست پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى، همکاران در کتابخانه مرکز فرهنگ و معارف قرآن، شورای پژوهشی مرکز، حجت الاسلام یزدی، حجت الاسلام صفوی و حجت الاسلام طالبی که در ارزیابی پروژه نقش داشتهاند، تقدیر و تشکر کرد.
قم - خبرگزاری مهر: رئیس مرکز فرهنگ و معارف قرآن از انتشار «فرهنگ قرآن» به عنوان بزرگترین معجم معنایی و مفاهیم قرآن کریم خبر داد و گفت: این پروژه عظیم قرآنی با همت و تلاش مرکز فرهنگ و معارف قرآن و فعالیت بیش از پنجاه محقق و پژوهشگر انجام شده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمدصادق یوسفی مقدم با بیان این نکته که «فرهنگ قرآن» یک پروژه جهانی است، افزود: سعی شده است در این اثر از دیدگاههای تعصبی مذهبی پرهیز شود و همه مذاهب اسلامی میتوانند از مطالب این کتاب استفاده کنند و این کتاب یک نگاه فرا ملی دارد و جهان اسلام میتوانند از این اثر استفاده کنند.
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