شهرداری همدان لکه گیری خیابانها را انجام می دهد

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، سید حسن موسوی در ستاد تسهیلات سفر استان همدان با تأکید بر اینکه باید تا قبل از 25 اسفند ماه لکه‌گیری و بهسازی سطوح و معابر شهرهای استان همدان انجام شود، افزود: پاکسازی معابر، زیباسازی ورودی شهر و جاده‌های منتهی به استان از اهمیت بالایی برخوردار است که در این راستا شهرداری باید با قوت تمام وارد کار شود.

موسوی گفت: برنامه ریزی برای ستاد اسکان در شهرها به عهده شهرداری است که این ستاد با محوریت شهرداری و همکاری آموزش و پرورش و سازمان میراث فرهنگی در ایام تعطیلات فعالیت می کند.

معاون امور عمرانی استاندار همدان با تاکید بر اینکه گزارش کامل از پذیرش مسافر باید توسط ستاد تسهیلات نوروزی ارائه ‌شود، گفت: ارائه مطلوب خدمات به میهمانان استان همدان مهمترین اصل در میزبانی است.

موسوی رعایت نرخ های مصوب خدمات توسط دستگاه ها را خواستار شد و افزود: نظرسنجی و ارائه گزارش ‌توسط گردشگران نوروزی باعث برنامه ریزی بهتر برای سالهای آینده می شود.

وی با تأکید بر اینکه رعایت موازین اسلامی در مراکز عمومی و گردشگری بر هر چیز دیگری اولویت دارد، گفت: سازمان میراث فرهنگی و نیروی انتظامی موظف هستند نسبت به رعایت شئونات اسلامی به خصوص عفاف و حجاب در مراکز گردشگری، تفریحی و اقامتی اقدامات لازم را انجام دهند.

معاون امور عمرانی استاندار همدان گفت: تجهیز و تعمیر جایگاه‌های سوخت شامل پمپ بنزین و جایگاه های سی ان جی در ایام نوروز بسیار ضروری است.

موسوی ابراز داشت: راهنمایی مسافران نوروزی باید به روشی صورت گیرد که فرهنگ و اخلاق مردم استان همدان به سایر استان‌ها ارائه شود تا گردشگران هر سال استان همدان را برای سفر انتخاب کنند.

وی با اشاره به اینکه مسافران نوروزی در تقویت اقتصادی استان همدان نقش مهمی دارند، افزود: باید اسامی مناطق گردشگری، تاریخی، باستانی و اقامتی استان همدان در یک بروشور گردآوری شود به طوری که خود مسافران مقصد خود را مشخص کنند و تنها خود را محدود به همدان نکنند و از سایر شهرستان‌ها نیز دیدن نمایند.