به گزارش خبرنگار مهر، تیمهای ملی دراگونبوت ایران (بالای ۴۰ سال و زیر ۴۰ سال) برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان، عازم چین شدند که سه قایقران از استان بوشهر در ترکیب این تیمها حضور دارند.
حمید مرادی و سجاد غریبی در تیم بالای ۴۰ سال و هادی دریایینژاد در تیم زیر ۴۰ سال، نمایندگان استان بوشهر در این رقابتها هستند. مسابقات قهرمانی جهان دراگونبوت ۸ تا ۱۱ مهر در هانگژو چین برگزار میشود.
رئیس هیئت قایقرانی استان بوشهر ضمن تبریک این موفقیت ارزشمند به این سه ورزشکار و جامعه قایقرانی استان، اظهار داشت: حضور سه نماینده از بوشهر در ترکیب تیمهای ملی و مسابقات جهانی، نشاندهنده ظرفیت بالای این رشته در استان است.
هادی کللی گفت: امیدواریم با حضور این ورزشکاران در این رقابتها، شاهد افتخارآفرینی و کسب مدال برای ایران عزیز باشیم.
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