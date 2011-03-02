گردشگری دریایی در خوزستان غرق شد/ 300 کیلومتر نوار ساحلی بی استفاده

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، بی توجهی به ظرفیتهای بالقوه گردشگری در کشور بارها از سوی کارشناسان امر به مدیران مسئول گردشگری گوشزده شده ولی متاسفانه هیچگاه طرح جامعی برای احیای فرصتهای مغفول مانده گردشگری در ایران رنگ اجرای کامل به خود ندیده است.

در این بین توجه به گردشگری دریایی یا به عبارتی توریسم دریایی در بین سایر بخشهای گردشگری از مظلومیت بیشتری برنج می برد چراکه اصولا این بخش بین چند وزارتخانه و سازمان سرگردان است وهیچکس خود را متولی رونق بخشیدن به آن نمی داند.



هر چند وزارت راه در چندین نوبت وعده کمک به توسعه توریسم دریایی را داده است ولی هیچکدام از این وعده ها به صورت عملی اجرایی نشده و در حد حرف باقی مانده ولی بی شک سرمایه گذاری در بخش توریسم دریایی که کشور به خصوص در استانهای جنوبی کشور به واسطه قرار گرفتن در کرانه های خلیج فارس و دریای عمان از آن بهره می برد آنقدر ارزشمند و اقتصادی است که نمی توان به راحتی از آن چشم پوشی کرد.





عکسها تزئینی است

خط ساحلی موجود در استانهای جنوب کشور از خلیج فارس تا دریای عمان یک هزار و 880 کیلومتر مسافت دارد در حالیکه در آن طرف مرزها کشورهای کوچک حوزه خلیج فارس و کشور عمان با داشتن چند صد کیلومتر نوار ساحلی به خوبی از این ظرفیت استفاده کرده اند و منافع اقتصادی فراوانی برای کشور به ارمغان آوره اند.



با این وجود استان خوزستان با داشتن 300 کیلومتر نوار ساحلی بی شک محرومترین استان در بخش توریسم دریایی در کشور است چراکه این استان به علت قرار گرفتن در کانون جنگ هشت ساله تحمیلی بسیاری از زیر ساختهای گردشگری دریایی خود را از دست داد.



بی مهری دولت به سواحل

رئیس فراکسیون توسعه بنادر و دریانوردی مجلس شورای اسلامی در این خصوص به خبرنگار مهر در اهواز گفت: متاسفانه بی توجهی به سواحل دریا و بنادر نه تنها در خوستان که در کشور وجود دارد و این موضوع با وجود هشدارهای فراوان به دولت همچنان مورد بی مهری قرار گرفته است.



مصطفی مطورزاده افزود: سایر کشورها آرزوی داشتن این میزان نوار ساحلی در کشور را دارند و شاید برخی کشورها که تنها 100 کیلومتر نوار ساحلی دارند چنان به این موضوع اهمیت می دهند که اقتصاد خود را متحول کرده اند و بهترین امکانات حمل و نقل دریایی، تفریحی و اقامتی را در ساحل فراهم می کنند.



توریسم دریایی جدی گرفته نشد

نماینده مردم خرمشهر در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: متاسفانه بی توجهی به سواحل و صنعت دریانوردی و صنعت توریسم دریایی در کشور نه در سالهای اخیر که از قرون متمادی مورد بی توجهی قرار گرفته ولی انتظار ما این بود که در سالهای اخیر با توجه به رشد صنعت گردشگری دریایی به خصوص در کشورهای همجوار همانند امارات و بحرین این موضوع در ایران نیز جدی گرفته شود ولی چنین اتفاقی نیفتاد.



مطور زاده افزود: نوار ساحلی استان خوزستان که از اروندرود در در بندر چوئبده آبادان تا منتهی الیه شهرستان هندیجان امتداد دارد فرصت استثنائی برای ایجاد اماکنی تفریحی برای مردم و فرصتهای شغلی و سرمایه گذاری برای رفع بیکاری است ولی حتی کوچکترین قدمی برای این کار برداشته نشده است.



وی تصریح کرد: متاسفانه دولت برای توسعه توریسم دریایی و صنعت دریانوردی در کشور در برنامه پنجم توسعه نیز اهمیت چندانی قائل نشده در حالیکه انتظار می رفت وزارت راه و ترابری برای توسعه و ساخت جاده ها و اتوبانهای ساحلی، وزارت جهادکشاورزی برای توسعه صید و صیادی، سازمان میراث فرهنگی برای توسعه توریسم دریایی و وزارت نفت، وزارت صنایع و سازمان محیط زیست پیشنهاداتی را برای شکوفایی این بخش ارائه دهند.



ایران از نظر داشتن منابع طبیعی گردشگری جزو پنج کشور اول جهان قلمداد می شود و با توجه به داشتن جاذبه های تاریخی و فرهنگی و جاذبه های طبیعی از جایگاه خاصی برای جذب گردشگر داخلی و خارجی برخوردار است و یکی از جاذبه های طبیعی ایران دریاست. دریایی خزر، خلیج فارس و دریایی عمان سه نقطه آبی در سرزمین ما به شمار می آیند و کمتر کشوری از چنین امکانات طبیعی برخوردار است.



ایجاد اتوبان ساحلی خرمشهر تا چابهار

رئیس فراکسیون توسعه بنادر و دریانوردی مجلس در خصوص پیشنهادات این فراکسیون برای توسعه صنعت توریسم دریایی در کشور گفت: ما پیشنهادی به وزارتخانه راه و ترابری ارائه کردیم که اتوبان ساحلی از شهرستان خرمشهر تا منطقه چابهار را احداث کند که با این کار علاوه بر منافع اقتصادی فراوان، می توان در مسیر این اتوبان بسیاری از سواحل مغفول مانده و رها شده را احیا کرد.





وی با اشاره به اینکه این اتوبان در نوار ساحلی دریای عمان تا خلیج فارس امتداد پیدا می کند، افزود: این مسیر می تواند باعث احیای بسیاری از مناطق طول مسیر شود که هم اکنون از محرومیتهای فراوانی رنج می برند و اغلب در بن بست هستند، شود چراکه مردم این منطقه با احداث این اتوبان می توانند به انواع مختلف تجارت های کوچک و بزرگ و فعالیت در اماکن تفریحی و اقامتی مشغول شوند.



مطور زاده اظهار داشت: همچنین طرح ها و راهکارهایی از قبیل راه اندازی مسیر ریلی در سواحل جنوب، تهیه طرح جامع سواحل کشور و آمایش سرزمینی مناطق ساحلی از جمله پیشنهادات ما برای احیای صنعت گردشگری دریایی است.



نماینده خرمشهر همچنین به تصویب صندوق توسعه صنایع دریایی در کشور در دوره هفتم مجلس اشاره کرد و گفت: با فعالیت این صندوق قرار بود به بخش خصوصی برای توسعه صنعت دریانوردی و توریسم دریایی کمکهایی کرد که متاسفانه در حال حاضر از این صندوق برای این امر استفاده چندانی نمی شود.



ضعف و بی توجهی به صنعت دریانوردی در ایران در حالیست که کشورهای همسایه ایران از موقعیت فعلی خود در بخش توریسم دریایی استفاده های فراوانی کرده اند و جای خالی ایران در توریسم دریایی را به خوبی در کشور خود پر کرده اند به گونه ای که پس از موفقیتهای امارات، کشور بحرین نیز با جذب 150 هزار توریست خارجی و حضور نزدیک به 70 کشتی در بندر این کشور در فصل اخیر توریسم دریایی، جایگاه مهمی را در توریسم دریایی خلیج فارس به دست آورده است.



حسرت مردم برای یک ماندن در کشتی

رئیس فراکسیون توسعه بنادر و دریانوردی مجلس در این خصوص تاکید کرد: اکنون بسیاری از مردم ایران برای یک شب ماندن در کشتی یا کنار ساحل حاضر هستند به سایر کشورهای جهان به خصوص کشورهای حوزه خلیج فارس سفر می کنند و متحمل هزینه های فراوانی شوند.



مطور زاده افزود: این در حالیست که ما در کشور خود سواحل فراوانی داریم که می توانیم با احداث برخی امکانات تفریحی و اقامتی و همچنین ایجاد یک فضای ایمن و سالم برای خانواده های ایرانی با هزینه ای اندک چنین موقعیتی برای استفاده از سواحل را برای آنها به ارمغان آورد.



توریسم دریایی و کاهش بیکاری

عبدالله کعبی نماینده آبادان در مجلس نیز با اشاره به پیگیریهای جدی نمایندگان شهرهای ساحلی خوزستان برای احیای صنعت توریسم دریایی گفت: به نظر می رسد یکی از راهکارهای کاهش نرخ بیکاری در استان خوزستان و افزایش نشاط و شادابی مردم استان که از نداشتن مناطق تفرحی مناسب همواره در رنج هستند توجه به احیای سواحل مهجور مانده استان است.





وی افزود: برای احیای سواحل خوزستان علاوه بر ایجاد مکانهای اقامتی و راه اندازی تورهای تفرحی با کشتیهای کوچک، قایق و لنج می توان اقدام به برگزاری تورهای غواصی، تورهای دیدن تخم گذاری لاک پشتها و مشاهده لاک پشتهای عظیم الجثه، برگزاری مسابقات ورزشی آبی، فروش صنایع دستی، پرواز بادبادکها، جشنواره های ساخت مجسمه های شنی و نقاشی غروب دریا، والیبال ساحلی، ماهیگیری و ... کرد.



وی عنوان کرد: با توجه به مزیتهایی که داریم نتوانسته ایم از صنعت گردشگری به نحو مطلوب استفاده کنیم و حرفی برای گفتن نداریم مسئولان در سالهای گذشته از توجه به گسترش گردشگری دریایی غافل بوده اند هر چند حرکتهایی برای توسعه صنعت گردشگری صورت گرفته اما سهم گردشگری دریایی در این بخش ناچیز بوده است و در این بخش مشکلات زیادی وجود دارد که کمتر از این صنعت استقبال می شود.



نماینده آبادان پیشنهاد داد: دادن وامهای بلند مدت با بهره کم به بخش خصوصی داخلی و از موارد دیگر فعال کردن جزایر با جذب از سرمایه گذاری بخش خصوصی و خارجی است. تبلیغات نقش مهمی در جذب گردشگر دارد که متاسفانه این تبلیغات چه در داخل کشور و یا با خارج از کشور بسیار کم است حتی مردم ایران اطلاعات لازم را در خصوص جاذبه های گردشگری دریایی ندارد با این وجود جذب گردشگر داخلی به تنهایی می تواند باعث رونق این صنعت شود.