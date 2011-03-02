گلستان رتبه دوم تا هشم ثبات قیمت را داراست

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، جواد قناعت پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد تسهیلات سفرهای استان افزود: از طرف وزارت کشور هر دوهفته یکبار 49 کالای اساسی کشور در 31 استان از نظر ثبات قیمت مورد ارزیابی قرار می گیرد که این گزارشات به استانداری ها نیز اعلام می شود.

وی اظهار داشت: بر اساس این گزارشات ، گلستان رتبه دوم تا هشتم را داراست که نشان می دهد ما جزو استانهای باثبات از لحاظ قیمت کالاهای اساسی در کشور هستیم.

وی خاطرنشان کرد: یکی از بخش های مهم در سفرهای نوروزی و جذب مسافر وگردشگر علاوه بر رونق اقتصادی که نصیب استان می شود این است که می توانیم با معرفی و شناساندن قابلیت های استان در این ایام سرمایه گذاران بیشتری را جذب کنیم.

قناعت گفت: دستگاههای اجرایی و مدیران باید در این ایام تلاش کنند که با تعامل و همفکری بهترین سرویس و خدمات را به مسافرین نوروزی ارائه دهند.



وی اظهار داشت: باید همفکری کنید تا با هم افزایی بتوانید بهترین امکانات را در اختیار مسافرین نوروزی که به استان می آیند قرار دهید.

رئیس ستاد دائمی تسهیلات و نظارت بر سفرهای استان تصریح کرد استاندار خاطرنشان کرد: یکی از کارهای کلیدی و خوبی که جهت جذب سرمایه گذار می تواند صورت گیرد ساخت چند کلیپ دوتاسه دقیقه ای است.

وی افزود: صداوسیمای مرکز استان با همکاری سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان به عنوان دبیرخانه ستاد می تواند کلیپی از جاذبه های گردشگری و اماکن دیدنی استان جهت پخش از شبکه های سراسری سیما تهیه و در معرض نمایش قرار دهد .



قناعت گفت : همه مدیران جهت رفاه حال مسافرین و مهمانان نوروزی حاضر در استان همت مضاعف و تلاش جدی داشته باشند تا کسی ناراضی از استان جذاب و دیدنی گلستان خارج نشود .