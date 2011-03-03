اتوبوسهایی که دیگر کتاب ندارند/ دو بیتی جدید رئیس جمهور

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین برنامه افتتاحیه همنوازی 5 دف توسط گروهی جوان بود که به نشانه وبهانه پنجمین جشنواره شعر فجر اجرا شد.

این جشن در حالی در تالار یوسف شریعت‌زاده سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران برپا شد که دُرست رو به روی این تالار و در سالن همایشهای کتابخانه ملی مراسم ختم پدر یکی از کارکنان رده‌بالای این سازمان برپا شده بود و به همین خاطر برپاکنندگان این مراسم ختم ترجیح داده بودند با کشیدن یک حفاظ میان دو سالن مربوطه از تردد شرکت کنندگان در جشنواره شعر فجر در جلو مراسم ختم جلوگیری کنند تا شادی با شیون تداخل نکند!

نکته دیگر درباره ساختمان میزبان جشنواره شعر فجر اینکه هیچیک از مسئولان سازمان اسناد و کتابخانه ملی در مراسم افتتاحیه جشنواره حضور نیافتند.

البته این سازمان مدتی است بدون رئیس است ولی دو معاون اصلی آن (عظیم‌زاده و شهرام‌نیا) هم که هم‌اکنون به مسئولیتهای خود ادامه می‌دهند ترجیح دادند به مراسم ختم پدر مدیرکل پشتیبانی این سازمان بروند و بدین ترتیب افتتاحیه جشنواره بدون حضور میزبان برپا شد.

در زمانهایی که شاعران به شعرخوانی می‌پرداختند غزل تاجبخش شاعر پیشکسوت و رئیس انجمن شعر "غزل" ایستاده بود و در پاسخ به کنجکاوی خبرنگار مهر در این باره گفت: من به احترام شعر ایستاده آن را گوش می‌دهم ضمن اینکه این کار تمرکز من را در دریافت پیام شعر بیشتر می‌کند.

مراسم اختتامیه این جشنواره نیز که در تالار وحدت و با حضور رئیس جمهور برگزار شد حاشیه کم نداشت.

بارش باران در روز برگزاری این مراسم فضای تالار وحدت را شاعرانه‌تر کرده بود و به نظر می‌رسد دعاهای پرویز بیگی حبیب‌‌آبادی دبیر علمی جشنواره شعر فجر که در نشست خبری آن دعا کرد شعرباران شدن تهران در روزهای برپایی جشنواره همراه شود با نزولات آسمانی مستجاب شده است.

احمدی‌نژاد زمانی وارد تالار وحدت شد که تازه اولین آنونس برنامه پخش شده بود و حضور زودهنگام او در سالن تعجب برخی از حاضران را برانگیخت.

احمدی‌نژاد امسال هم مانند پارسال حضور در جشنواره شعر فجر را به دیگر جشنواره‌های فجر (فیلم، تئاتر و هنرهای تجسمی) ترجیح داد.

خداحافظی علی معلم دامغانی شاعر پیشکسوت با دنیای شعر هم از دیگر حاشیه‌های اختتامیه جشنواره شعر فجر امسال بود. او که پس از سخنانی درباره احمدی‌نژاد، این تصمیم خود را اعلام کرد پس از پایان سخنانش از سوی رئیس جمهور به گرمی مورد استقبال قرار گرفت.

سیدمحمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هم آخرین سخنران مراسم - پیش از سخنرانی رئیس جمهور - بود که به جهت حضور طولانی‌مدت احمدی‌نژاد در تالار وحدت مجبور شد سخنانش را که در متنی ادبی آماده کرده بود کوتاه کند.

حسینی از هر بخش متن ادبی که تهیه کرده بود یک جمله را انتخاب کرد و برای حاضران خواند و آنقدر آن را منقطع ارائه کرد که کار یادداشت‌برداری از سخنان او برای خبرنگاران بسیار دشوار شد.

احمدی‌نژاد در سخنرانی خود پس از قرائت ابیاتی چند از رودکی، سعدی، عطار، خواجوی کرمانی، وحشی بافقی، حافظ، پروین اعتصامی و باباطاهر از حاضران اجازه خواست که شعری هم از خود بخواند.

او پس از اینکه با استقبال حاضران روبرو شد گفت: البته من شاعر نیستم و فقط تقلید می‌کنم!

رئیس جمهور سپس با قرائت این دوبیتی از خودش سالن را ترک کرد.

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