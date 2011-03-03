اتوبوسهایی که دیگر کتاب ندارند/ دو بیتی جدید رئیس جمهور

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین برنامه افتتاحیه همنوازی 5 دف توسط گروهی جوان بود که به نشانه وبهانه پنجمین جشنواره شعر فجر اجرا شد.
این جشن در حالی در تالار یوسف شریعتزاده سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران برپا شد که دُرست رو به روی این تالار و در سالن همایشهای کتابخانه ملی مراسم ختم پدر یکی از کارکنان ردهبالای این سازمان برپا شده بود و به همین خاطر برپاکنندگان این مراسم ختم ترجیح داده بودند با کشیدن یک حفاظ میان دو سالن مربوطه از تردد شرکت کنندگان در جشنواره شعر فجر در جلو مراسم ختم جلوگیری کنند تا شادی با شیون تداخل نکند!
نکته دیگر درباره ساختمان میزبان جشنواره شعر فجر اینکه هیچیک از مسئولان سازمان اسناد و کتابخانه ملی در مراسم افتتاحیه جشنواره حضور نیافتند.
البته این سازمان مدتی است بدون رئیس است ولی دو معاون اصلی آن (عظیمزاده و شهرامنیا) هم که هماکنون به مسئولیتهای خود ادامه میدهند ترجیح دادند به مراسم ختم پدر مدیرکل پشتیبانی این سازمان بروند و بدین ترتیب افتتاحیه جشنواره بدون حضور میزبان برپا شد.
در زمانهایی که شاعران به شعرخوانی میپرداختند غزل تاجبخش شاعر پیشکسوت و رئیس انجمن شعر "غزل" ایستاده بود و در پاسخ به کنجکاوی خبرنگار مهر در این باره گفت: من به احترام شعر ایستاده آن را گوش میدهم ضمن اینکه این کار تمرکز من را در دریافت پیام شعر بیشتر میکند.
مراسم اختتامیه این جشنواره نیز که در تالار وحدت و با حضور رئیس جمهور برگزار شد حاشیه کم نداشت.
بارش باران در روز برگزاری این مراسم فضای تالار وحدت را شاعرانهتر کرده بود و به نظر میرسد دعاهای پرویز بیگی حبیبآبادی دبیر علمی جشنواره شعر فجر که در نشست خبری آن دعا کرد شعرباران شدن تهران در روزهای برپایی جشنواره همراه شود با نزولات آسمانی مستجاب شده است.
احمدینژاد زمانی وارد تالار وحدت شد که تازه اولین آنونس برنامه پخش شده بود و حضور زودهنگام او در سالن تعجب برخی از حاضران را برانگیخت.
احمدینژاد امسال هم مانند پارسال حضور در جشنواره شعر فجر را به دیگر جشنوارههای فجر (فیلم، تئاتر و هنرهای تجسمی) ترجیح داد.
خداحافظی علی معلم دامغانی شاعر پیشکسوت با دنیای شعر هم از دیگر حاشیههای اختتامیه جشنواره شعر فجر امسال بود. او که پس از سخنانی درباره احمدینژاد، این تصمیم خود را اعلام کرد پس از پایان سخنانش از سوی رئیس جمهور به گرمی مورد استقبال قرار گرفت.
سیدمحمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هم آخرین سخنران مراسم - پیش از سخنرانی رئیس جمهور - بود که به جهت حضور طولانیمدت احمدینژاد در تالار وحدت مجبور شد سخنانش را که در متنی ادبی آماده کرده بود کوتاه کند.
حسینی از هر بخش متن ادبی که تهیه کرده بود یک جمله را انتخاب کرد و برای حاضران خواند و آنقدر آن را منقطع ارائه کرد که کار یادداشتبرداری از سخنان او برای خبرنگاران بسیار دشوار شد.
احمدینژاد در سخنرانی خود پس از قرائت ابیاتی چند از رودکی، سعدی، عطار، خواجوی کرمانی، وحشی بافقی، حافظ، پروین اعتصامی و باباطاهر از حاضران اجازه خواست که شعری هم از خود بخواند.
او پس از اینکه با استقبال حاضران روبرو شد گفت: البته من شاعر نیستم و فقط تقلید میکنم!
رئیس جمهور سپس با قرائت این دوبیتی از خودش سالن را ترک کرد.
ما از تبار رستم و فرهاد و آرشیم / وندر شرار فتنه آخر سیاوشیم
در انتظار رویت آن مهر آخرین / در مجمر سپیده سپندی بر آتشیم
اتوبوسهایی که دیگر کتاب ندارند
چند سال پیش شهرداری پایتخت در اقدامی قابل تحسین برخی اتوبوسهای شهری را مجهز به تعدادی کتاب جیبی کم حجم کرد تا مسافران در طول زمانی که در اتوبوس هستند، بتوانند مطالعه هم بکنند.
روزهایی نه چندان دور اتوبوسهای شهری تهران جایی برای کتاب داشتند ولی امروز دیگر چندان خبری از این کتابها نیست.
شاید اگر پیش از اجرای این طرح تبلیغاتی هم با هدف استفاده صحیح از این کتابها در اتوبوسهای شهری انجام میشد طرح به شکست نمیانجامید.
جشنواره شعر فجر امسال هم با تمام حاشیههایش به پایان خط رسید و لوحهای برگزیدگان به دست آنها رسید.
سفارشهای فانتزی چاپ اُفت کرد
این هفته همچنین صنعت چاپ تحولاتی را به خود دید و با نزدیک شدن به شب عید چرخهای کُند آن به حرکت افتاد.
همه ساله با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال سفارشهای چاپی بیشتر میشود اما امسال به دلایلی مانند اجرا نشدن بسته حمایتی واحدهای چاپی در خلال طرح هدفمندی یارانهها، چرخ چاپخانهها کُندتر از شبهای عید سالهای قبل میچرخد.
علی نیکوسخن رئیس اتحادیه چاپخانهداران تهران درباره رونق دوباره واحدهای چاپی در آستانه نوروز گفت: هر ساله در این ایام حرکتی در واحدهای چاپی اتفاق میافتد ولی امسال حتی از این نظر هم شباهتی به سالهای قبل ندارد. سفارشهای چاپی اُفت کرده و به قول ما چاپخانهدارها کار کم است و فعالیت چاپخانهها مثل شبهای عید سالهای قبل نیست.
وی در پاسخ به این سوال که در کدامیک از موارد چاپی سفارشها بیشتر اُفت کرده است؟ گفت: طبیعتاً اقلام فانتزی بیشترین آسیب را میبینند و بر اساس اطلاعاتی که ما از واحدهای چاپی داریم در این بخش سفارشها خیلی کم شده است. امسال حتی چاپ سررسیدها و تقویمها و کارت پستالها نسبت به سالهای قبل کم شده است.
رئیس اتحادیه چاپخانهداران خواستار احیای کمیسیون تقسیم کار دولتی شد و گفت: این درخواست را از وزیر ارشاد و معاون فرهنگی این وزارتخانه داریم چرا که در صورت احیای این کمیسیون، همه کارها و سفارشها در یک کانال مشخص مثلاً اتحادیه خواهد افتاد و با تعرفه مشخص اتحادیه بین چاپخانهداران تقسیم میشود.
نیکوسخن البته با ابراز رضایت از عملکرد بهمن دری در مدتی که معاونت فرهنگی وزارت ارشاد را بر عهده گرفته است افزود: خوشبختانه آقای دری وعدهای داد برای تدوین یک تفاهمنامه بین وزرای صنایع و ارشاد و برای بهبود صنعت چاپ که تا جایی که من اطلاع دارم، مراحل پایانی خود را طی میکند و فقط مانده به امضای دو وزیر برسد.
حاشیه نمایشگاه کتاب کودک را رها نمیکند حتی بعد از پایان
با گذشت حدود یک هفته از پایان سومین نمایشگاه کتاب کودک و نوجوان تهران حاشیههای آن همچنان ادامه دارد. شنیدهها از عدم تسویه حساب با تعدادی ناشر حاضر در این نمایشگاه و در نتیجه صادر نشدن برگه خروج از مصلی خبر میداد.
نیمی از فضای این نمایشگاه به عرضه کتابهای ناشران عضو انجمن فرهنگی ناشران کودک و نوجوان اختصاص یافته بود اما برخی از این ناشران از عرضه نشدن کتابهایشان در طول 10 روز برپایی این نمایشگاه خبر دادهاند.
محسن یگانهکاری رئیس سومین نمایشگاه کتاب کودک و نوجوان با پذیرش برخی مشکلات مربوط به تسویه حساب با ناشران حاضر در این نمایشگاه گفت: ما روز اول با ناشران در مورد اجاره بهای غرفهشان اتمام حجت کردیم با این وجود برخی ناشران تا روزهای پایانی هم این مبلغ را پرداخت نکردند و طبیعی است بدون پرداخت اجاره بهای غرفه نمیتوانند تسویه حساب کنند.
وی که مدیر اجرایی انجمن فرهنگی ناشران کودک و نوجوان هم هست، افزود: متاسفانه بعضی ناشران کمی بینظماند. ما در قسمت متمرکز نمایشگاه کتابهای ناشران عضو انجمن را عرضه کردیم ولی برخی از آنها تا چند روز بعد از پایان نمایشگاه هم نیامدند کتابهایشان را که فروش نرفته تحویل بگیرند.
یگانهکاری در عین حال بروز چنین مشکلاتی را در نمایشگاههای فرهنگی طبیعی توصیف کرد و گفت: مسائلی مانند تاخیر در صدور برگه تسویه حساب به ناشران در نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران هم رخ میدهد.
رئیس این نمایشگاه همچنین از پرداخت مبلغ مربوط به کتابهای فروش رفته ناشران عضو انجمن فرهنگی ناشران کودک و نوجوان در اولین فرصت و به محض صدور فاکتور قطعی فروش آنها خبر داد.
سومین نمایشگاه کتاب کودک و نوجوان تهران از 27 بهمن تا 6 اسفند در بالکن شبستان مصلای تهران برگزار شد.
پیشنهاد بودجه 150 میلیارد تومانی برای سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی
رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی از ارائه بودجه این سازمان به مجلس خبر داد و گفت: پیشنهاد دادهایم که بودجهمان حداقل سه برابر افزایش پیدا کند و از 50 به 150 میلیارد تومان برسد.
محمدباقر خرمشاد افزایش 30 درصدی تعداد رایزنیهای فرهنگی ایران در خارج از کشور توجیهگر رشد سه برابری بودجه سازمان متبوعش خواند و ابراز امیدواری کرد مجلس بدون اِعمال تغییری در بودجه آن را تصویب کند.
جعل نام "خلیج فارس" در نمایشگاه کتاب کشور همسایه
کارشناسان کتابخانه مجلس ایران که برای خرید از نمایشگاه کتاب نجف و بغداد به عراق سفر کرده بودند با ناشرانی روبرو شدند که به تبلیغ علیه ایران و خلیج همیشه فارس دست زدهاند تا جایی که یک ناشر با نام "خلیج العربی" نیز در نمایشگاه حضور داشته است.
علیاکبر زارع بیدکی مدیر فراهمآوری منابع کتابخانه مجلس که همراه با هیئتی به عراق سفر کرده بود تا در نمایشگاه کتاب نجف و بغداد شرکت کند درباره مشاهدات خود گفت: ناشران عراقی و بیروتی کتابهایی عرضه کرده بودند که در آنها خلیج فارس با عنوان مجعول خلیج العربی معرفی شده بود و این کتابها هم غالبا با کیفیت مناسب و قیمت پایین در دسترس بود.
وی با ابراز تاسف از چنین برخوردهایی تاکید کرد: متاسفانه این کتابها فروش هم میرفت وگویی ناشران در این زمینه هماهنگ بودند. ناشری که نامش "خلیج العربی" بود کتابهایی با موضوعات مختلف را با بهترین کیفیت چاپ و گرافیک مناسب و به ویژه با قیمت پایین در معرض فروش گذاشته بود.
زارع بیدکی ادامه داد: حتی آرمی که این ناشر برای نام خود طراحی کرده بود، بهترین گرافیک را داشت و به طور ویژه روی جلد همه کتابهایش درج شده بود.
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