کاله فقط شکست دور رفت برابر ابومسلم را جبران کرد

بهروزعطایی پس از برتری سه برصفرتیمش برابرابومسلم مشهد درچارچوب هفته دوازدهم این مسابقات که شامگاه چهارشنبه در آمل برگزارشد، گفت: بازی خوبی بود و تیم ما از هرنظرکاملا برای این بازی آماده بود.

وی افزود: بازیکنان تیم ما به خوبی ازشرایط حاکم برحساسیت بازی برابرابومسلم اطلاع داشتند و خوشبختانه با تجربه بالای و حرفه ای گری بازیکنان مان با اقتدار پیروز شویم.

سرمربی تیم والیبال کاله مازندران با تاکید براینکه در برابر ابومسلم مشهد فقط توانستیم شکست دور رفت برابر این را جبران کنیم تصریح کرد: اینکه گفته می شود، تیم کاله از ابومسلم انتقام گرفت، باید بگوییم که تیم ما هیچ وقت به فکر انتقام گیری از هیچ تیمی نیست.

عطایی، با اشاره به اینکه تیم ابومسلم تیمی خوب و قابل احترامی است و به خوبی در زمین والیبال بازی می کند، ادامه داد: در هر صورت خوشحالم ازاینکه توانستیم با یک پیروزی با ارزش خانگی دل هواداران آملی را شاد کنیم.

وی با اشاره به اینکه بخش بزرگی از موفقیت های تیم را مدیون تماشاچیان پرشور آملی هستیم، تصریح کرد: تماشاچیان خونگرم و پرشور آملی درهمه شرایط کنار تیم هستند و با تشویق های بی امان خود در بازیهای خانگی کاله تاثیرگذارهستند و این افتخاربزرگی برای تیم کاله است.

سرمربی تیم والیبال کاله مازندران درخصوص دوبازی آینده تیم کاله برابرپتروشیمی بندرامام و پیکان که درخارج از آمل برگزار می شود، گفت: تیم کاله در این فصل برای هربازی طراحی و برنامه خاصی دارد و تمام تلاش این است که برنده از بازی خارج شود.

عطایی درعین حال یادآورشد: خوشبختانه در دوهفته مانده به پایان بازیهای لیگ و قبل از بازیهای حذفی جایگاه دومی ما تثبیت شده و دو بازی آخر تاثیر درجایگاه ما درجدول نخواهد داشت.

وی ادامه داد: درهرصورت دوبازی آخر را دست کم نخواهیم گرفت و با تمام توان به میدان خواهیم رفت.

تیم والیبال کاله مازندران درهفته دوازدهم رقابتهای لیگ برتر والیبال باشگاه های کشور، تیم ابومسلم مشهد را با نتیجه سه بر صفرشکست داد و جایگاه دومی خود در جدول رده بندی گروه دوم این رقابتها تثبیت کرد.