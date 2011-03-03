سارکوزی مداخله نظامی در لیبی را نادرست خواند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، "نیکلا سارکوزی" روز گذشته در یک کنفرانس خبری در پاریس پس از گفتگو با "جاکوب زوما" همتای آفریقای جنوبی خود گفت: فکر نمی کنم مداخله نظامی تصمیمی درست باشد زیرا مسئله امنیت داخلی لیبی در شورای امنیت سازمان ملل مورد گفتگو قرار می گیرد و به تصمیمات گرفته شده در این باره توجه می کنیم.

وی در رابطه با اعزام ناوهای هواپیمابر میسترال به سواحل لیبی گفت: این ناوها در اقدامی بشردوستانه برای خروج تبعه های خارجی در لیبی صورت می گیرد که کشور آنها استطاعت لازم را برای فرستادن هواپیما و بازگرداندن تبعه های خود از این کشور ندارند.

یا آور می شود که دولت فرانسه با فرستادن سه هوایپما به لیبی 750 تبعه وتمام دیپلماتهای خود را از طرابلس خارج کرده است.