گردهمایی بین المللی طب انتقال خون با گرایش پلاسما برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، وزیران عضو کمیسیون فرهنگی بنا به پیشنهاد وزارت بهداشت و آموزش پزشکی با برگزاری گردهمایی بین المللی طب انتقال خون با گرایش پلاسما توسط سازمان انتقال خون ایران موافقت کردند.



بر اساس این مصوبه،این همایش از سوی سازمان انتقال خون ایران و با مشارکت موسسه آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون ایران ،مرکز تحقیقات انتقال خون ،انجمن بین المللی پالایش پلاسما،سازمان جهانی بهداشت،انجمن بین المللی پروتئن پلاسما،انجمن بین المللی انتقال خون و شرکت پالایش و پژوهش خون از تاریخ 20 الی 21 اردیبهشت سال 1390 در تهران برگزار می شود.



در این گردهمایی برای اولین بار تمام متخصصین طب و علوم انتقال خون در کشور جهت تبادل اطلاعات و تجربیات جمع می شوند و زمینه مناسبی برای تبادل اطلاعات علمی با متخصصان خارجی در زمینه دستاوردها و طرح مشکلات مشترک و ارائه دیدگاه ها ایجاد می شود.

