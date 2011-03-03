برگزاری نمایشگاه "اسلامی-ایرانی" در دانشگاه تبریز

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه تبریز در ارتباط با موضوع برگزاری این نمایشگاه اظهار کرد: در این نمایشگاه سیر تاریخ تمدن ایران در دوره های مختلف، خدمات متقابل ایران به اسلام و اسلام به ایران و پیشرفت ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی برای بازدید علاقمندان به نمایش گذاشته شده است.

سجاد حسین زاده با اشاره به اهداف برپایی این نمایشگاه تصریح کرد: آشنایی دانشجویان و بازدیدکنندگان با سیر تاریخی تمدن ایران در دوره های مختلف و نمایش آن، تحلیل و بررسی تاریخ تاثیر تمدن اسلام برای ایران و ایران برای اسلام را از جمله اهداف برپایی این نمایشگاه اعلام کرد.

وی گفت: این نمایشگاه تا 19 اسفندماه هر روز از ساعت 9:30 صبح تا 16بعد از ظهر برای بازدید کنندگان دایر است.

این نمایشگاه با حضورمدیر امور فرهنگی و فعالیت های فوق برنامه دانشگاه تبریز، مسئول ناحیه بسیج دانشجویی استان آذربایجان شرقی از سوی بسیج دانشجویی این دانشگاه در نگار خانه شهید آوینی دانشگاه تبریز برپا شده است.

این نمایشگاه با طرحی از سوی بسیج دانشجویی در دانشگاه تبریز بر پا شده است.